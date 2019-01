Vicente Vallés: Putin intenta debilitar occidente con los populismos

Tras publicar un libro sobre la llegada de Donald Trump al poder, el periodista Vicente Vallés aborda en una nueva obra el poder de la Rusia de Putin y advierte de cómo el Kremlin está interesado en ayudar al crecimiento de los populismos para debilitar los sistemas democráticos occidentales.

"El rastro de los rusos muertos", editado por Espasa, es el título de este libro que se inicia con una cadena de asesinatos y muertes inexplicables de espías y diplomáticos rusos por todo el mundo con el que Vallés, director y presentador del informativo de la noche de Antena 3, plantea cómo Occidente puede estar en manos de Vladímir Putin.

En una entrevista con Efe, Vallés sostiene que el presidente ruso utiliza en su estrategia una regla de judo, deporte que practica: utiliza las fortalezas de tu adversario para debilitarlo.

"El interés de Rusia es provocar divisiones entre las potencias occidentales mediante la estrategia de socavar la confianza que los ciudadanos tienen sobre sus instituciones democráticas", indica el periodista.

Porque Rusia "una semidemocracia" o, como la denominan, una "democracia soberana" asegura el periodista: " y como dijo el analista británico Timothy Garton, la diferencia entre una democracia y una democracia soberana es la misma que entre una camisa y una camisa de fuerza".

Pero las guerras ya no se ganan en campos de batalla sino en internet y las redes sociales, señala Vallés, que sostiene que ya no hay duda de si hubo o no injerencia rusa en las elecciones americanas de 2016, sino que lo que se trata de determinar es cuánto afectó esta intromisión.

Y la importancia, recalca el periodista, va más allá del resultado: "es la intención política, el hecho de que un país decida que va a entrometerse en el proceso electoral de otro, en este caso la primera potencia mundial".

Vallés recuerda que en España se habló de la posibilidad de que este tipo de medidas activas de injerencia de Rusia en otros países se hubiera producido alimentando el proceso independentista de Cataluña, algo que dice que no está en condiciones de afirmar.

Lo que si está ocurriendo en España, al igual que en otros países europeos, es el crecimiento de los populismos, tanto a izquierda como a derecha, algo que sí se busca desde el Kremlin, recalca el autor.