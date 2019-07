Viaje al pasado con "Breakfast in America" en los Jardines del Botánico

Carmen Naranjo

Han pasado 40 años desde que Supertramp publicó su más emblemático álbum, "Breakfast in América", pero el tiempo no ha pasado factura a sus principales melodías como ha demostrado en la noche de este miércoles Roger Hodgson en el concierto que ha ofrecido en Madrid.

Los Jardines del Botánico de Madrid han sido el escenario de este viaje a finales de los 70 y principios de los 80 del pasado siglo a través de las letras y la música de esas canciones compuestas por Hodgson que el público llevaba bien grabadas en la memoria.

No es la primera vez que Hodgson (Portsmouth, 1950) acudía a este veraniego escenario a dar un concierto -estuvo hace dos años- y el vocalista y compositor ha vuelto a hacer gala de su cercanía con el público y sus ganas de divertirse.

Pocas letras no han sido coreadas por los nostálgicos, casi todos seguros propietarios en algún momento de ese disco cuya inconfundible e inmortal portada estaba protagonizada por una oronda camarera a modo de estatua de la Libertad con Manhattan al fondo a modo de desayuno.

Las conocidas notas de la armónica de "Take a long way home" han dado comienzo al concierto en la calurosa noche madrileña.

"Es muy agradable estar en Madrid de nuevo. ¿Cuántos me habéis visto antes? Fantástico, ha aseverado ante la multitud de manos alzadas: "me acuerdo de vosotros", ha dicho entre risas.

"Tenemos una buena noche hoy. Si tenéis problemas que os preocupen, dejarlos fuera. La música es fantástica para mí y espero que lo sea también para vosotros.

"Cantad conmigo ha dicho en español para entonar a continuación "School" y hacer regresar a los asistentes a la escuela.

Posteriormente ha recordado cómo escribió la canción que da título al álbum con 19 años, "Breakfast in América".

En constante diálogo con el público ha buscado en su teléfono, en Google translate, cómo se decía silbar en español para animar al público a hacerlo en "Easy does It".

"Only because" "Had a dream", "Child of vision" o "Dont leave me now" han sido otras de las piezas que han ofrecido Hodgson y su banda.

Aunque "The logical song" ha sido otro de los momentos más aplaudidos por el público.

"Death or zoo", la siguiente que ha interpretado, plantea una pregunta, ha explicado en inglés y en un esforzado español: "¿Si fueras un animal salvaje y fueras capturado que preferirías morir o vivir en zoo?".

Las míticas "Dreamer" y "Fools obertura" han puesto fin al concierto al que han seguido los bises "Give a little bit" y para acabar la inolvidable "Its raining again" que el público ha seguido cantando y bailando.

"Me gustaría saber hablar español para decir cuánto amo España. Hay mucha pasión aquí"."Espero que os hayáis divertido tanto como yo", ha dicho el cantante que se ha despedido de sus seguidores españoles "hasta muy pronto".