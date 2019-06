Vetusta Morla: emoción y fuegos artificiales para cerrar Les Arts

El Festival de Les Arts cierra hoy su quinta edición con un nuevo espaldarazo de público, con las bandas nacionales más comerciales del circuito independiente enseñando músculo y con Vetusta Morla no defraudando como cabeza de cartel con un notable concierto culminado con emoción y fuegos artificiales.

En los dos días de festival, 42.000 personas han pasado por un recinto acotado por los imponentes edificios del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Y ya no caben más, pese al deseo de los organizadores, el recinto no da más de sí, y aunque les gustaría poder ampliarlo y así poder apostar por un cabeza de cartel internacional de primera fila, la arquitectura del complejo no permite ampliar más la cifra, así que se apuesta por seguir con la fórmula que se ha demostrado consolidada de festival urbano.

Una consolidación que se constata con el hecho de que hace 4 meses que se agotaran los abonos para un cartel que apuesta por lo seguro sin grandes lujos ni novedades.

Con una programación no demasiado vistosa el viernes -con Rozalén, Amaia, La M.O.D.A o Fangoria en el escenario principal- Les Arts había puesto casi toda la carne en el asador en la jornada de hoy, con el mayo reclamo de la edición, Vetusta Morla, más otros de éxito garantizado como Iván Ferreiro, Zahara o Dorian.

Zahara, que va ganando peso y seguidores, ha sido la encargada de abrir la programación en el escenario principal con los temas de Astronauta, su último trabajo, cargado de mensaje y compuesto a través su visión del mundo.

A la jienense le ha seguido el gallego Iván Ferreiro, que se ha mostrado comodísimo en un escenario que ya conoce y que, a juzgar por los bailes que se ha marcado junto a su banda al finalizar el show al ritmo del fenomenal Because I'm Me de The Supremes, ha disfrutado tanto o más que el público.

Tras ellos los madrileños Carolina Durante han sido de lo más refrescante y desenfadado del festival, con su único trabajo homónimo publicado este año, y sus sencillos convertidos ya en clásicos como El himno titular y, sobre todo, Cayetano.

Y después de Second ha llegado el turno para Vetusta Morla y su despliegue de visuales y sonido sin ambages y sin perder la práctica de crear una atmósfera onírica, esta vez más fácil si cabe, con semejante entorno.

La banda de Tres Cantos ha llenado hasta la bandera el recinto que coreaba extasiado sus canciones y ha insertado entre "El hombre del saco", estrofas de los estribillos de alguno de sus compañeros de cartel.

Así, Pucho ha recordado a Fangoria "Dramas y comedias"; a Carolina Durante y "Cayetano"; a Putochinomaricón y su "Gente de mierda; a Zahara y "Hoy la bestia cena en casa"; "Tournedo" de Iván Ferreiro; "La puerta violeta" de Rozalén y "A cualquier otra parte" de Dorian.

Y para finalizar una actuación en la que Pucho ha agradecido un festival con tantas bandas nacionales pero ha pedido a la gente que acuda a las salas también porque "si no van a cerrar", la banda ha interpretado "Los días raros" con un clímax emocionante (especialmente para los valencianos) de música y fuegos artificiales.

Elyella Dj han puesto después a todo el mundo a bailar -menos a los muchos que se han marchado tras Vetusta Morla- antes de que Dorian cierre una nueva edición del festival, que ya tiene fechas para 2020, el 5 y el 6 de junio. EFE

