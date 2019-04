El veterano guionista Antonio Altarriba gana el Gran Premio Comic Barcelona

El veterano guionista y novelista zaragozano Antonio Altarriba, autor de "El arte de volar" (ilustrada por Kim) o "Yo, loco" (ilustrada por Keko) ha sido el ganador del Gran Premio del 37 Comic Barcelona, la principal cita del sector en España y que este viernes ha dado a conocer sus galardones.

En un acto celebrado en el Auditorio de Fira Montjuïc, que estos días acoge Comic Barcelona, Altarriba (premio Nacional de Cómic 2010) ha recogido "muy sorprendido" el galardón con el que los profesionales del sector reconocen el trabajo de uno de los suyos, en este caso un guionista, disciplina que en el mundo de los cómics no suele prodigarse en los palmarés (uno de los pocos fue Enrique Sánchez Abulí, creador de "Torpedo").

"Me han engañado, me habían dicho que venía a entregar un premio, y sólo cuando he visto que los daban todos y que a mí me dejaban para el final, he empezado a sospechar algo. Pensaba que me llamaban por mi presencia y mi altura, pero al final ha sido por mis cualidades autoriales", bromeaba Altarriba con Efe minutos después.

El guionista (Zaragoza, 1952), que ejerce como catedrático de Literatura Francesa en la Universidad del País Vasco, se inició en el mundo del cómic en los años ochenta, primero con el Colectivo Z en la revista Bustrófedon y luego colaborando con el dibujante Luis Royo.

Pero ha sido en la última década cuando su trabajo como guionista ha sido más reconocido, con obras como "Amores locos" (con dibujos de Laura, que ha sido la encargada de entregarle el premio), "El arte de volar" o "El ala rota" (ambas con dibujo de Kim, para narrar, respectivamente la estremecedoras historias de su padre y su madre, respectivamente).

En estos momentos, junto al dibujante Keko, tiene en marcha una trilogía en género thriller, bautizada como la "trilogía del yo" de las que Norma ya ha publicado las dos primeras entregas "Yo, asesino" y "Yo loco".

Con su característica risa entre dientes, el guionista ha querido advertir de que nadie piense que este "gran premio" significa el reconocimiento a una carrera finiquitada, ya que, según ha dejado claro, le queda cuerda para rato, al menos "un par un par de tebeos más..."

Junto a Altarriba, Comic Barcelona ha concedido el premio al autor/a revelación a la sevillana María Medem, en la que el jurado ha visto una de las voces más interesantes del cómic independiente español, y que después de autoeditarse fanzines, ha debutado con éxito con la novela gráfica "Cénit" (Apa Apa).

"Universo!" (Astiberri), del historietista Albert Monteys, conocido sobre todo por sus trabajos en "El Jueves" y "Orgullo y satisfacción", se ha quedado con el premio a la Mejor Obra de Autor Español, por esta compilación de historias de ciencia ficción de toques humorístico, que apareció originariamente online en la plataforma Panel Syndicate, y que fue nominada a los premios Eisner en la categoría de mejor cómic digital.

"Lo que más me gusta son los monstruos" (Reservoir Books), primera novela gráfica de su autora, Emil Ferris, se ha llevado el premio a la Mejor Obra Extranjera, gracias a este diario de una peculiar niña lobo detective en el Chicago de los años sesenta.

Por su parte, "El árbol que crecía en mi pared" (Sallybooks), de Lourdes Navarro, ha ganado en la nueva categoría de Mejor Obra Infantil/Juvenil y el de Mejor Fanzine ha sido para Saxífono, mientras que Desmesura (Edicions Bellaterra), un cómic sobre la locura de Fernando Balius y Mario Pellejer, ha obtenido el Premio Popular, que se decide por los votos de los aficionados y el público en general.