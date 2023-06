La Veronal y Agrupación Señor Serrano estrenan nuevas producciones en el Grec Festival

La Veronal y Agrupación Señor Serrano, dos de las compañías españolas de nuevos lenguajes escénicos más internacionales y prestigiosas de la actualidad, estrenarán nuevas producciones en el Grec Festival de Barcelona.

La Veronal, que triunfó en el Festival de Aviñón con "Sonoma" y en los Premios de la Crítica con "Opening night", está trabajando en una nueva obra titulada "Firmamento", que se podrá ver por primera vez en el Mercat de les Flors del 13 al 15 de julio, dentro de la programación del Grec.

Su director, Marcos Morau, ha explicado este martes que "Firmamento" es una creación a medio camino entre la danza, el teatro y el cine, dirigida al público adolescente.

"He querido acercame a los adolescentes, pero no buscando su lenguaje, sino preservando el mío", ha señalado Morau, que ha aclarado que la obra todavía no ha tomado su forma definitiva y le quedan tres semanas "de creación" y de seguir "jugando con propuestas y puestas en escena".

El cine es uno de los referentes más importantes de Morau, que en "Firmamento" lo convierte en protagonista, con butacas sobre el escenario y una pantalla en la que se proyectan dibujos y animaciones.

La dramaturgia parte de la idea de que los presentes acaban de salir del cine e inician un viaje en el que se preguntan cómo influyen en ellos los estímulos que han recibido de la pantalla.

Morau se ha inspirado en su propia adolescencia y en todo lo que le convirtió en el hombre que ahora es, para crear este montaje, en el que defiende que "no hay límites para la percepción, no hay límites en la cabeza y no hay límites en el universo".

Unos días antes, del 7 al 9 de julio, el Teatre Lliure de Montjuïc acogerá "Una isla", una pieza de Agrupación Señor Serrano, que se aleja de las maquetas y el cine en tiempo real de obras anteriores, como "The mountain", y vuelve "al lenguaje primigenio" de la compañía, según el codirector Àlex Serrano.

"Una isla" aborda el tema de la Inteligencia Artificial (IA) a partir de la idea de crear una nueva obra de teatro en colaboración con esta herramienta tecnológica.

Para lograrlo, los autores han mantenido una conversación de dos años con el chat de OpenAI, cuyo resultado se muestra, resumido, en la pantalla con texto del escenario.

"La primera pregunta que le hicimos a IA fue cómo teníamos que empezar el espectáculo y ella nos dijo que saliera alguien a escena -ha recordado Serrano-. Luego le preguntamos qué tenía que hacer este alguien y nos dijo que cantar. Le dijimos que no sabemos cantar y nos dio otra opción, y así fuimos haciendo".

"Todo gira alrededor de cómo ponerte de acuerdo con una IA que no tiene nada de inteligente, sólo reproduce lo que nosotros le hemos enseñado, que a menudo está lleno de estándares machistas o de ideas horteras", ha añadido.

El texto de la pantalla dialoga con el relato visual que crean en escena cuatro intérpretes, bajo la dirección de Álex Serrano y Pau Palacios y la asistencia de Carlota Grau, que también es una de las actrices.

Según Serrano, se trata de "una obra muy política pero, como es habitual en nuestros montajes, no atacamos el tema de frente".