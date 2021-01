A la venta "Una sala llena de corazones rotos" de la Pulitzer Anne Tyler

"Una sala llena de corazones rotos" es el nombre de la nueva novela de la ganadora del Premio Pulitzer Anne Tyler, a la venta desde ayer en las librerías españolas, una novela en la que ofrece una mirada íntima al corazón y la mente de un hombre obligado a ver el mundo con nuevos ojos.

Según ha informado hoy la editorial Lumen, "Una sala llena de corazones rotos" fue escrita y publicada en Estados Unidos durante los meses más duros de la pandemia en 2020.

Un texto en el que Tyler cuenta cómo la plácida vida de Micah vuela por los aires ante dos imprevistos que perturban su paz y su rutina: Cassia -su pareja, a la que niega la consideración de "novia"- aparece en su casa y tiene que vivir con él y, por si esto fuera poco, un adolescente llamado Brink se planta en su puerta asegurando ser su hijo.

Así, Tyler (Minneapolis, Estados Unidos, 1941) se mete en la piel de Micah para hablar de los entresijos familiares y de la vida de un hombre que se ve obligado a ver el mundo con nuevos ojos.

"Este es el primer libro que empecé sin tener ni idea de dónde iba. Me estrujaba los sesos buscando algo y, de repente, me vino una frase a la cabeza: 'Es inevitable preguntarse qué le pasa por la cabeza a un hombre como XXX' (todavía no tenía nombre). Estaba desconcertada: ¿por qué debería preguntarme algo así? Y al cabo de un rato se me ocurrió la siguiente frase: 'Vive solo; es reservado'", cuenta la autora en declaraciones ofrecidas por Lumen.

Anne Tyler es autora de numerosas novelas, entre las que destacan "Buscando a Caleb" (1975), "El tránsito de Morgan" (1980), "Reunión en el restaurante Nostalgia" (Premio PEN/Faulkner 1983, publicada por Lumen en 2012) o "Ejercicios respiratorios" (Premio Pulitzer 1989). Desde hace años vive con su familia en Baltimore, donde están ambientadas casi todas sus obras.