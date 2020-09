Velasco:he encontrado gusto a adrenalina de la inmediatez de una serie diaria

Patricia Muñoz Sánchez

"Velvet", "Mentiras" o la saga "Rec" son algunos de los proyectos en los que Manuela Velasco ha dejado huella, algo que la actriz busca repetir en "Amar es para siempre", una nueva aventura con la que está empezando a encontrar el "gusto" al ritmo frenético de una serie diaria: "Hay algo de adictivo en todo esto", dice a Efe.

La actriz Manuela Velasco se incorpora a la "familia", así la llaman todos aquellos que forman parte del equipo, de "Amar es para siempre", la serie diaria más vista de la televisión de nuestro país, que alcanza este miércoles su novena temporada.

Velasco, junto a actores como Unax Ugalde, Oriol Tarrasón, Llum Barrera, Sara Vidorreta, Eva Rufo, Joaquín Notario, Joseba Apaolaza, Clara de Ramón y César Vicente, entra en el universo de "Amar es para siempre" como una bocanada de aire fresco en una serie que lleva más de 1.900 capítulos a sus espaldas.

El reto es importante. Tras la marcha de las queridas "Luimelia" Carol Rovira y Paula Usero-, que seguirán su historia en el spin off dedicado a Luisita y Amelia, llegan personajes nuevos, como Maica (Velasco), a la Plaza de los Frutos. Una incorporación de la que la actriz habla con Efe en una entrevista.

Manuela Velasco, curtida en mil batallas a nivel interpretativo -empezando por la saga "Rec", que le valió el Goya a actriz revelación en 2008-, asume el papel como "todo un reto", con cierto miedo al ritmo de las series diarias y preguntándose a sí misma: "¿Voy a ser capaz?".

"Me parece una labor titánica. Al principio, cuando me empezaron a mandar guiones, me mandaron 16 o 18 para que empezara a leer, a estudiar. No podía parar de llorar del susto que tenía", explica la actriz, que cuenta que recibió los guiones en pleno confinamiento.

"Al principio el shock fue bastante grande", reconoce la actriz que, por otro lado, admite a Efe que la llamada para ofrecerle el papel fue como si le hubiese "tocado la lotería". "Empecé a leer sobre el personaje y me gustó mucho lo que tenía que contar Maica", indica.

El personaje de Maica, de cuya valentía la actriz reconoce estar "fascinada", entra en el universo "Amar" con una trama muy potente, "divertida, interesante y comprometida", en la que compartirá muchas horas de rodaje con Unax Ugalde y César Vicente, a quienes la actriz tiene en alta estima.

"Unax me da todo con su mirada y con su presencia y, a la vez, tiene esa predisposición para sacar el trabajo adelante. Improvisa mucho y hace las cosas muy fáciles", cuenta del actor, a quien también podemos ver en "La Valla", de Atresmedia.

De César Vicente, cuyo personaje entrará en la vida de Maica para formar parte importante de ella, Velasco destaca: "César es una barbaridad. Creo que tiene un talento y una parte creativa con ese toque de ser todavía indomable que al personaje le viene de maravilla".

Además de las estrictas medidas de seguridad para evitar contagios durante el rodaje, Velasco habla de sus primeros días en el set y el terror que le producía una serie diaria. Ya había tanteado el terreno con "Géminis, venganza de amor", pero al no ser protagonista las diferencias, en cuanto a carga de trabajo, son palpables.

"El primer día de rodaje yo llegué aterrorizada. Da igual que tenga 44 años y da igual todo lo que haya hecho antes. Estaba aterrorizada hasta el punto de que no podía ni hablar", admite Velasco, quien dice estar aprendiendo mucho con el rodaje: "Uno aprende a ser humilde, tienes que saber que no todos los días te va a salir como tú quieres".

"Me parecía imposible. La primera toma de la primera secuencia puede ser la vez que más aterrorizada he estado en mi vida laboral", reconoce la actriz que, no obstante, destaca la gran labor, "la eficacia y rapidez" de los equipos técnicos de la serie: "Son fascinantes".

Sin embargo, una vez "pasada la primera secuencia", empezó a "disfrutar" y a ver que ese ritmo de trabajo tiene un punto "adictivo" que resulta muy atractivo afrontar: "Le he encontrado gusto a la adrenalina de la inmediatez de una diaria, de saber que no vas a poder repetir diez o quince veces y que tienes que saltar sin red".

En cuanto a retos, la actriz habla de "trabajar las emociones, con verdad y a ese ritmo, con más de 200 capítulos por delante en menos de un año". Finalmente, destaca la importancia del arco del personaje, el cual le permitirá jugar y evolucionar: "Como actriz me permite explorar colores y situaciones que nunca había vivido en ficción".