Veintidós diseñadores y marcas estarán en una 080 Barcelona Fashion digital

Veintidós diseñadores y marcas de moda presentarán sus colecciones en la próxima pasarela 080 Barcelona Fashion, que vuelve a apostar por el formato digital y tendrá como escenario el edificio de La Pedrera diseñado por Gaudí.

La 27ª edición de la 080 Barcelona Fashion -certamen de moda que impulsa la Generalitat a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM)- tendrá lugar del 26 al 29 de abril.

Según ha informado este jueves el Departamento de Empresa, esta próxima edición tendrá, como en 2020, un formato íntegramente digital, con la emisión de contenidos de moda en vivo y en directo, una decisión que "responde, por un lado, a la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia, y, por otro, a la vocación de la pasarela 080 de adaptarse a la digitalización del sector de la moda".

Un total de 22 diseñadores y marcas de moda conforman el cartel de la próxima edición, con propuestas creativas muy diversas, que tienen como denominador común "el talento, la creatividad, la originalidad, la calidad y, sobre todo, la autenticidad y su carácter único".

En esta edición de la 080 Barcelona Fashion, participarán Custo, Lola Casademunt by Maite, Pablo Erroz, Victor von Schwarz, Y_Como, Álvaro Calafat, Antonio Marcial, Avellaneda, Eiko Ai, Eñaut, Escorpión, Is coming, Lebor Gabala, LR3, Menchen Tomas, Onrushw23fh, Otrura, Paloma Wool, Paola Molet, Paraíso, The Label Edition y Txell Miras. EFE.