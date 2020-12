Varios trabajadores abandonan el rodaje de 'Misión Imposible 7' tras otro broncón de Tom Cruise

La tremenda bronca, con insultos incluidos, de Tom Cruise al equipo de Misión Imposible 7 por no respetar las medidas de seguridad contra el coronavirus ha dado pie a la salida de varios miembros del equipo. Según revela The Sun, el medio que filtró el audio de la vehemente reprimenda de Cruise, cinco trabajadores han abandonado la producción de la película.

Según el tabloide británico, el actor volvió a desatar su ira en el set después de que el audio de su reprimenda saliera a la luz. "El primer estallido fue grande, pero las cosas no se han calmado desde entonces. La tensión se ha ido acumulando durante meses y esta fue la gota que colmó el vaso. Desde que se hizo público ha habido más enfado y varios miembros del equipo han abandonado", reveló una fuente cercana.

"Pero Tom no puede aguantar más después de todos los esfuerzos que han hecho para seguir filmando. Está molesto porque los demás no se lo tomen tan en serio como él", agregó la fuente.

#TomCruise regañó al equipo de #MissionImpossible7 por violar las medidas de distanciamiento social. ��

The Sun filtró un audio en el que Cruise reprende duramente a su equipo por no respetar las medidas anticovid. "Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos están observando y tomando de ejemplo para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta. No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!", dijo la estrella tras ver a dos trabajadores que no respetaron la distancia de seguridad.

Cruise ha tenido que sortear numerosas dificultades durante el rodaje de Misión Imposible 7. La grabación fue pospuesta cuando 12 personas en el set en Italia dieron positivo por COVID-19. La producción actualmente está teniendo lugar en Reino Unido. El filme de Christopher McQuarrie llegará a los cines el 19 de noviembre de 2021.