Vargas Llosa celebra 50 años de 'Conversación en La Catedral' con una edición especial

SEVILLA, 7 (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco)

El escritor Mario Vargas Llosa ha presentado este jueves 7 de noviembre una nueva edición de 'Conversación en La Catedral' (Alfaguara) que incluye fragmentos de cartas, escritos y entrevistas con el propio escritor.

"Las canas que ahora tengo me las sacó este libro. Es la novela que más trabajo me ha costado y estar a punto de acabarla fue como salir de un inmenso túnel", ha explicado el académico en un acto celebrado en la Fundación Cajasol con motivo del Congreso de Asale.

Vargas Llosa comenzó a escribir esta obra a finales de 1965 y la terminó en 1969, cuando contaba con 31 años de edad, más de tres años y medio de "esfuerzo" para una obra muy esperada por su editor de entonces, Carlos Barral.

Las cartas publicadas en esta edición muestran cómo Barral ya le decía al autor peruano en junio de 1968 que tenía "las máquinas ya listas" para imprimir, si bien Vargas Llosa optó por aguantar un poco más el envío.

"Temía que de tanto adelgazar la historia --sobre todo adjetivos y adverbios-- se terminará por volatilizar, pero no quería despertar la incredulidad del lector", ha señalado. Finalmente, la primera edición salió a mediados del año 1969 en Barcelona con 5.000 ejemplares y luego hubo una segunda con 15.000 ejemplares.

En estos documentos incluidos en la edición se habla también del proceso creativo que acompañó a la novela hasta llegar a dar con la fórmula de la conversación entre Zavalita y el antiguo chófer de su padre.

"Empecé a escribir episodios que no estaba conectados y no sabía cómo lo iba a hacer, hasta dos años después", ha confesado Vargas Llosa, quien también ha reconocido que su primera idea para titular la obra fue 'Historia de un guardaespaldas'.

Lo que sí tenía claro el autor peruano es que quería hablar de la dictadura que vivió en su país cuando era adolescente, aunque no de una manera directa. "La idea no era tanto hablar de la dictadura, sino en los efectos que la dictadura tiene en instituciones que no son políticas: la familia o la vida profesional", ha explicado.

Hablar de la dictadura ha sido una constante en varias de sus obras, pero el académico ha negado que se trate de un proyecto vital. "Simplemente surgen estas historias por casualidades", ha admitido, como cuando fue en 1975 a República Dominicana a grabar un documental para la televisión francesa.

De ahí surgió 'La fiesta del chivo', de las historias que escuchaba contar del dictador Trujillo. "Era imposible no escribir una novela sobre esas historias increíbles y esa corrupción tan profunda de la personalidad humana", ha señalado.

En cualquier caso, Vargas Llosa ha concluido recordando que, si tuviera que elegir uno de su producción, sería esta 'Conversación en La Catedral'. Un libro que en su momento fue reclamado por sus amigos Cortázar y García Márquez y que fue "menos leído" que otras de sus novelas, pero que "ha ido creciendo con el tiempo".