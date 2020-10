Van Morrison aplaza su concierto madrileño al 1 de diciembre de 2021

La promotora del concierto madrileño de Van Morrison que debía celebrarse el próximo 22 de octubre en el Wizink Center de la capital española ha anunciado hoy que este se aplaza al 1 de diciembre de 2021 por "la excepcional situación sanitaria y la incertidumbre derivada del nuevo brote de COVID-19".

Según el comunicado, la nueva cita tendrá lugar en el mismo espacio y a la misma hora y las entradas ya adquiridas para la fecha original serán válidas para entonces sin necesidad de realizar ninguna gestión.

Aquellas personas que no puedan asistir al concierto de 2021 podrán pedir la devolución del importe pagado dirigiéndose al canal donde adquirió sus localidades.

La última vez que el autor de "Moodance" actuó en Madrid fue en 2017, también en el Wizink Center.

El músico norirlandés se convierte así en uno de los últimos afectados por el rebrote de COVID-19 tras haber publicado hace solo unas semanas tres nuevos temas en los que arremetía contra las autoridades de su país y la comunidad científica y hacía un llamamiento a la "libertad de elección" frente a las restricciones para contener la enfermedad.

"La nueva normalidad no es normal. Hemos nacido para ser libres", se revolvía el compositor en los versos del tema "No More Lockdown" (no más confinamiento, en español).

La de Madrid no es la primera modificación del calendario de conciertos de Van Morrison en España en este año, ya que este pasado verano aplazó sus compromisos en el festival barcelonés al aire libre Fes Pedralbes a solo 24 horas de su celebración.

"Fue el propio cantante quien decidió cancelar el viaje y en esta decisión hay que tener en cuenta que tiene 75 años y que viaja con todo su equipo", aclararon entonces fuentes de la organización de este ciclo.