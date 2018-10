El vallenato de Silvestre Dangond, ante su "oportunidad histórica" en España

Silvestre Dangond, primera figura musical en Colombia como representante del vallenato, ve su próxima gira por España como "una gran oportunidad para hacer historia" en este país, que ha comenzado a sucumbir a su fusión con ritmos más actuales y de reguetón a través de éxitos globales como "Cásate conmigo".

"No es fácil que un español que no conoce mi historia pague un boleto (entrada) conociendo solo una canción. Es un riesgo y un compromiso que tengo con ese público. Ojalá conecte como en otros países como Ecuador, Chile, Argentina o Venezuela, que es como mi casa", ha dicho hoy en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

Precisamente aquí ofrecerá mañana el primero de sus conciertos en España dentro de su actual gira, "Caliente Tour". Será en La Cubierta de la localidad madrileña de Leganés, al que seguirán otra parada en la sala Repvblica de Valencia el sábado y la célebre Razzmatazz de Barcelona el domingo.

"Es una gran oportunidad. Aquí vinimos para hacer historia", ha ratificado Dangond (Urumita/La Guajira, 1980), que llega al país avalado por los 515 millones de reproducciones en Youtube de "Cásate conmigo", junto a Nicky Jam, o por la feminista "Justicia", escrito por Daddy Yankee e interpretado con la dominicana Natti Natasha.

Este último forma parte de "Esto es vida" (2018), su álbum más reciente, en el que recupera el sonido del vallenato tradicional, remozado para acercarlo a un público más internacional.

Preguntado precisamente por las críticas que recibió su compatriota Carlos Vives cuando impuso la guitarra en este género musical, el colombiano ha reconocido que para él tampoco ha resultado "fácil" salir indemne por los cambios introducidos.

"He tenido mucho en contra, pero tengo la convicción de que lo que estoy haciendo es seguir mi instinto y los deseos de mi corazón. Cumplí con el género hasta donde pude y entregué muchos álbumes netamente vallenatos que siguen recibiendo premios. El cambio ha sido beneficioso y no me siento mal por él", ha afirmado.

En su opinión, "los géneros se han ido acabando", aunque ha considerado que depende del artista dar un poco de todo a su público, "no ser egoísta" y "retroceder" ocasionalmente para dar al público algo de las fórmulas tradicionales.

Respecto a él, ha opinado que su música ha dado un giro no tanto hacia el reguetón como hacia la introducción de elementos electrónicos, en sustitución de los instrumentos tradicionales, específicamente los percusivos, lo cual ha atraído a sus conciertos a un público mucho más joven.

"Los jóvenes disfrutan la música como se debería disfrutar, sin prejuicios, más cuando se hace con mensaje. Hay gente que se identifica conmigo porque digo lo que esa persona no da para decir. ¿Sabes cuántas personas han pedido matrimonio con mi canción?", ha argumentado en su defensa.

Sin despojarse de sus gafas de sol durante casi toda la rueda de prensa y en presencia del dúo español Gemeliers, con quien tiene pendiente de lanzamiento una canción, Dangond ha intentado ahondar en las claves de su éxito, un fervoro que se ha venido a llamar "silvestrismo".

"Es un plus de felicidad para muchas personas, también de liberación, porque se identifican con lo expresivo y alegre, con lo irreverente, con lo libre que soy yo para expresarme. Es un movimiento sano, no es revolucionario ni rebelde", ha indicado.

Para mantener con éxito estos 16 años de carrera a la espalda, Dangond ha dicho no tener "ni secretos ni fórmulas", aunque ha destacado como factor importante "no cambiar la esencia pueblerina de calle" que la gente valora de este colombiano.

"La música es impredecible. Muchas veces trabajé en canciones que pensé que serían éxitos y no lo fueron. Cuando hice 'Cásate conmigo' sabía que sería grande, pero terminó siendo más grande de lo que imaginaba".