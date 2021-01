Valladolid pide a Junta CyL que dé "cierto margen" para "echar imaginación" en posibles actos de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Valladolid aún no ha recibido notificación del expediente abierto por el desfile de los Reyes Magos

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que de cara a la próxima Semana Santa, que en condiciones normales comenzaría el próximo 26 de marzo, dé "cierto margen" para que los ayuntamientos echen "imaginación" para la celebración de posibles actos en función de lo que permita el escenario epidemiológico dentro de dos meses.

Así lo ha señalado Puente este viernes al ser preguntado sobre la posibilidad de suspender las procesiones de Semana Santa por segundo año con motivo de la pandemia del COVID-19, aunque no ha querido pronunciarse de forma tajante ya que "quedan más de dos meses".

En cualquier caso, ha apostado por "darle imaginación" y por que "quien esté involucrado" en marcar unas normas sanitarias también lo haga. Así, ha reclamado a la Junta de Castilla que "plantee criterios generales" con "cierto margen" y deje que las administraciones "que están acostumbradas a organizar este tipo de cosas" las hagan "cumpliendo con los requisitos exigidos".

En todo caso, el alcalde de Valladolid ha explicado que no se pronunciará de momento sobre la manera en la que se afrontará la Semana Santa en Valladolid, y que el Ayuntamiento se dedicará a trabajar. Así, ha apuntado que ya ha tenido reuniones con las cofradías para preparar "distintas alternartivas en función de los diferentes escenarios epidemiológicos" que se pueden dar en el mes de marzo y en ese momento decantarse "por unas opciones o por otras".

Incluso el alcalde ha expresado una hipótesis que podría plantearse en la semana de Pasión, como sería "una procesión más allá de la hora del toque de queda y que se pueda ver desde las ventanas, que permita que los cofrades procesionen", porque ha defendido que puede haber ideas que "se pueden implementar sin poner en riesgo salud".

Más allá de ello, ha recalcado que los cofrades --él mismo pertenece a una hermandad de Semana Santa-- "no solo están involucrados pensando en el turismo y el espectáculo, sino que forma parte de sus convicciones".

Óscar Puente ha establecido cierta comparación entre ésto y las "no cabalgatas" de Reyes, sobre las cuales considera que la Junta de Castilla y León propuso hacer "cabalgatas estáticas" que donde se han llevado a cabo han generado "problemas". "A quien se le ocurrió ésto es evidente que no ha organizado una cabalgata en su vida y no le ha dado al tarro ni medio minuto", ha ironizado.

En este sentido, ha apuntado que el Ayuntamiento aún no ha recibido notificación sobre el expediente que anunció la Junta que abriría a los ayuntamientos que celebraron "no cabalgatas", si bien ha recordado que el delegado territorial de la Administración regional en Valladolid, Augusto Cobos, ya advirtió hace unas semanas que "iban a iniciar expedientes".

Sí que es conocedor de que a algunos ayuntamientos de la provincia de León, como el de Villaquilambre, ya le han llegado las notificaciones.

Puente ha cerrado con una reflexión en la que ha eximido de responsabilidad a los ayuntamientos de la situación actual de la tercera ola de la pandemia. "Estamos donde estamos como consecuencia de lo que ha sucedido en navidades y eso lo han decidido otras administraciones, no las municipales", ha aseverado.