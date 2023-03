Valeria Castro, la raíz y el amor que la lava de La Palma hizo más fuerte

Silvia García Herráez

Muchas cosas han sucedido desde que la joven cantautora Valeria Castro se convirtiera en un nombre a tener en cuenta con su debut, el EP "Chiquitita" (2021), sobre todo la erupción del volcán de La Palma que trastocó los planes de vida de toda su isla y que a ella le inspiró en su primer álbum largo.

"Como isleña y palmera que soy, eso me afectó personalmente porque la lava se llevó la casa de mi abuela y al final yo he intentado trasmitir lo que me pasaba", cuenta a EFE sobre unos sentimientos reflejados especialmente en una de sus nuevas 11 canciones, "Un hogar", en la que hay una pequeña introducción y cierre con palabras de su "yeya".

El tema aparece escrito en minúsculas, como el resto de los títulos de estos temas "bastante ligados" con su familia, incluido el que lo cierra y da nombre a su primer LP, "Con cariño y con cuidado", dedicado a sus padres y a la forma en la que siempre se ha sentido tratada por ellos.

"El amor propio guía mucho estas canciones, sin olvidar lo cercano, los míos, que terminan siendo también parte de eso propio que se quiere. Es por eso que la isla y mi familia están muy presentes", cuenta "orgullosa" quien se dio a conocer en las redes con sus versiones y que conquistó a Alejandro Sanz gracias a una voz con sello propio.

Castro (La Palma, 1999) destaca que el venir de un lugar pequeño que además está rodeado de agua te hace entender la vida de forma diferente a gente que ha crecido con muchos más estímulos a su alrededor.

"Mudarme a Madrid y tener la posibilidad de volver me ha hecho conocer el valor de mi hogar, de la isla y de mi gente. Lo mínimo que puedo hacer es plasmarlo y reivindicarlo con este trabajo", alega sobre la apelación que hace en el mismo a sus raíces personales y también artísticas.

Así, además de sonidos foráneos como rumba y bolero, se reafirma en la influencia de la música popular canaria, por ejemplo en "Perdón (no me había dado cuenta)" y en la citada "Un hogar" participa Benito Cabrera, uno de los intérpretes más conocidos de timple (un instrumento de cuerda popular en el archipiélago), mientras que en otros temas aparecen tambores propios de El Hierro y La Gomera.

A diferencia de su anterior trabajo musical, en palabras de su propia autora este disco destila un poco "más de rabia" y madurez musical gracias a la experiencia que ha ido cogiendo en estos estos dos años, aunque sin perder la "dulzura" con la que le gusta hacer las cosas.

En mayo comienza una gira que le llevará por 18 ciudades españolas, desde el 5 de ese mes en La Rambleta de Valencia hasta la el 1 de noviembre en el Teatro Gayarre de Pamplona, con importantes paradas como la de Sevilla (Cartuja Center) el 9 de junio, la de Noches del Botánico en Madrid el 16 de junio o en Barcelona (sala Paral·lel 62) el 19 de octubre.

"Tengo muchas ganas, porque este es mi primer álbum y tenía ganas de apostar todo por él en unos directos que van a ser muy especiales", vaticina la artista, que recalará en varios puntos de Canarias, entre ellos en La Palma (Teatro Circo de Marte) el 2 de junio y el Mujeres World Fest de Tenerife el 26 de agosto, y que hacia finales de año pondrá rumbo a Latinoamérica.