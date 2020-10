Una sucinta exposición evoca los 900 años de Santiago como sede arzobispal

El Museo de la Catedral acoge desde este martes una sucinta exposición de fondos propios del Archivo-Biblioteca de la basílica para conmemorar los 900 años de la elevación de Santiago de Compostela como sede arzobispal.

La muestra 'Compostelana 1120-2020-Una historia. Una sede' es una oportunidad para conocer parte del patrimonio custodiado en la Iglesia de Santiago y contribuir a preparar el próximo Año Jubilar 2021.

El arzobispo Julián Barrio afirmó que una exposición aparentemente sencilla como la que esta mañana se inauguró en el museo catedralicio ayuda a percibir "cosas más grandes". "Estamos en los prolegómenos de la inauguración del Año Santo y es bueno saber de dónde venimos".

El visitante podrá visualizar una pequeña selección de materiales relativos a la principal crónica redactada en el extenso periplo histórico de la sede: la 'Historia Compostelana', y, en torno a ella, sus ediciones más destacadas y textos relativos. Entre sus páginas descansa copiado el documento por el cual el papa Calixto II elevaba el Obispado de Santiago de Compostela a la calidad de metropolitano.

"A veces me preocupa que no seamos capaces de gestionar la herencia que recibimos, y una herencia la hacemos propia si somos capaces de gestionarla en el momento concreto", dijo monseñor Barrio, que consideró que la exposición "pone de relieve la importancia que ha tenido la Iglesia compostelana en relación no sólo a la ciudad, ni a la Diócesis, sino la importancia que ha tenido reflejada en otras instituciones que no se entenderían sin ese paraguas de la Iglesia diocesana".

Como pieza principal de la exposición destacada el manuscrito con una de las copias de la 'Historia Compostelana' realizado en el siglo XV, un volumen que hasta ahora no había sido expuesto y que condensa a la perfección el sentido de la muestra, explicó Xosé M. Sánchez, comisario junto a Elena Novás de la muestra.

Además de este volumen, las vitrinas custodian también fichas de catalogación de fondos elaborados a mediados siglo XX, notas manuscritas de investigadores tomadas en el siglo XIX, o ediciones de la Compostelana del siglo XVIII.