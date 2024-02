Una profesora estadounidense alucina con el verbo del español que sirve para más casos: Hasta 16 significados

Aunque muchas listas incluyen el español como uno de los más sencillos para aprender para los extranjeros, sí que esconde muchas 'trampas' o complejidades que producen más de un quebradero de cabeza a los que, como Maddie, intenta explicar la lengua castellana. Y es que, para los estadounidenses, como es este caso, puede resultar sorprenderte ver la versatilidad de algunas palabras del español como un verbo que tiene hasta 16 acepciones diferentes, según recoge la RAE.









Y es que se trata de lo que se conocen como palabras polisémicas, aquellas expresiones que contienen varios significados a la vez. Y es que no es lo mismo un banco para sentarte en plena calle que el banco donde tenemos guardados nuestros ahorros, incluso una agrupación de peces en el mar. Pero ojo, porque las polisémicas no son un caso exclusivo de la lengua española, si no que los ingleses no pueden criticarnos tampoco en este sentido, ya que ellos mismos cuentan con algunas propias. Tal es el caso, por ejemplo, de “mine”, que se emplea tanto como pronombre posesivo (“mío”) como sustantivo para referirse a “mina” de donde se extraen minerales.





El verbo del español con hasta 16 acepciones



Así, Maddie cuenta con casi 400.000 seguidores en TikTok, donde explica las complicaciones del español a aquellos estadounidenses como ella o cualquier angloparlante que quiera aprender la lengua de Cervantes. Así, en un vídeo explicaba que hay un verbo que le ha llamado poderosamente la atención, y es “quedar”. Y es que, según recoge la RAE, se trata de una palabra con hasta 16 acepciones o significados o 12 ejemplos de locuciones verbales.









Entre algunos de los casos que explicaba la tiktoker están “hoy me voy a quedar en casa”; “esta chaqueta te queda superbién”; “¿Quedamos a las 6 o qué?”; “me quedan como 5 días aquí”; “esa estación queda como a dos minutos de mi casa” y “tía, me quedé sin trabajo”.

Si atendemos a lo que dice la Real Academia Española, todos los significados son:

Estar, detenerse forzosa o voluntariamente en un lugar Existir o subsistir parte de algo Ganar fama o representación, merecida o inmerecida, como resultado de su comportamiento o de las circunstancias Dicho de las rentas u otra cosa que se vende a pregón para las posturas y pujas Permanecer en su estado, o pasar a otro más o menos estable Cesar, terminar, acabar Ponerse de acuerdo, convenir en algo Concertar una cita Estar situado Pasar a la posesión de algo Dicho del viento: Disminuir su fuerza Dicho del mar: Disminuir el oleaje En el billar, dejar la bola fácil Morir Engañar a alguien o abusar diestramente de su credulidad En algunos juegos infantiles, ser aquel a quien le toca buscar o atrapar a los demás

Edificio de la Real Academia Española de la Lengua, RAE









Por qué decimos “quepo” en lugar de “cabo”



Otro caso curioso de conjugación de verbos en nuestro idioma es el del verbo “caber”. Hace poco aclaraba precisamente la RAE por qué es incorrecto cuando los niños o aquellos que están empezando a aprender castellano tienden a emplear “cabo” como primera persona del presente. El motivo radica en que la mayoría de los verbos de segunda y tercera conjugación (lo que acaban en -er o -ir) provienen incluso de antes de la implantación del castellano y tienen su raíz en el latín. A partir de entonces, los únicos verbos productivos son los de la primera conjugación por su mayor facilidad a la hora de conjugarlo.









Así, 'caber' es uno de esos 2.000 verbos irregulares que se incluyen en la gramática del castellano, como explica la propia Real academia Española (RAE) a un usuario de 'X' que le preguntaba sobre la posibilidad de usar 'cabo'. “El verbo 'caber' es irregular, de ahí que presente formas que no son esperables si fuera regular. Lo que hacen los niños al decir *'cabo', y no 'quepo', es aplicar las pautas de la conjugación regular, que es la que primero dominan”. Así, la explicación es que los niños lo dicen porque emplean la conjugación que les es más “cómoda” y la que se aplica casi desde tiempos del latín. No obstante, y al menos en este caso, lo más simple no es lo más correcto.