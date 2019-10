Una muestra en el Cervantes rinde homenaje a las mujeres del exilio español

Carmen Sigüenza

"Las mujeres del exilio republicano fueron las olvidadas de entre los olvidados". Esta frase de la activista política Neus Catalá, puede ser el resumen de la exposición que acoge el Instituto Cervantes y con la que se quiere rendir homenaje a estas mujeres a las que el exilio cambió sus vidas.

La muestra con el título "Pasos sin tierra. Homenaje a las mujeres del exilio republicano", se desarrolla en paralelo al Congreso Internacional Mujeres en el exilio republicano de 1939", que han inaugurado esta mañana las ministras de Justicia y de Educación y Formación Profesional en funciones, Dolores Delgado e Isabel Celá, respectivamente.

Comisariada por Gina Aguiar, la exposición, que se abre mañana al público hasta el próximo 3 de noviembre, recoge 50 vidas de mujeres de todos los ámbitos, dispuestas en la sala central del Cervantes en una especie de tótems de madera con sus historias, en textos y elementos gráficos, realizados por Ana Labordeta y Beatriz Bergamín.

La exposición reúne a mujeres conocidas como María Zambrano, Victoría Kent, Clara Campoamor, María Lejárra, Ernestina de Champourcín, Dolorres Ibárruri; María Casares, Margarita Xirgú o Remedios Varo, pero también otras muchas mujeres no tan conocidas, como Amparo Poch, escritora y médica, cofundadora en 1934 de las revista "Mujeres Libres".

Además de a la política Neus Catalán, Gregoriana Magdalena Goya (Carmen Goya) activista de Santa Cruz de Tenerife; Antonia Castillo, médica especialista en partos y enfermedades, la periodista Teresa Pamies, o María Vega de la Iglesia, espía, caza nazis, entre otras muchas.

"La exposición nace dentro del IX encuentro de Mujeres que Transformaron el Mundo que hicimos desde la concejalía de Cultura, de Ayuntamiento de Segovia, con motivo del 80 aniversario del exilio republicano español, y quisimos hacer un homenaje a las mujeres del exilio, conocidas y no tan conocidas y poder contar su vida en una historia con imágenes y texto", explica a Efe la comisaria de la muestra.

Una idea que Aguiar ha llevado a cabo junto con las actrices Ana Labordeta y Beatriz Bergamín, y con la ayuda de Cecilia Bergamín que ha hecho la parte gráfica.

La exposición está concebida estéticamente como un viaje en tren por las vida de estas mujeres, con textos que explican quienes eran antes del exilio y cómo éste afecto al final de sus vidas (quienes son y quienes pudieron ser), y termina con una pequeña cita entre comillas de las protagonistas.

Para Beatriz Bergamín, el trabajo de búsqueda e investigación en colaboración con Ana Labordeta, ha sido "fascinante, porque en muchos casos, estas mujeres estaban sin documentar, o había una documentación bastante pequeña o frívola como aquellas que eran más conocidas como mujer de..., hija de..., como son los casos de Concha Méndez, Teresa León,o Zenobia, entre otras".

Otra de las dificultades con las que se han encontrado las organizadoras, según han explicado hoy durante la presentación de la muestra, ha sido la falta de documentación en algunas comunidades autónomas, como Canarias o las Baleares.

"Al final el trabajo se ha podido hacer y estamos muy contentas por haber encontrado a estas mujeres y poder resumir sus largas e intensas vidas en un trocito de madera, y por haber puesto luz no solo a filósofas o políticas, sino también a otras como espías, maestras o a las creadoras de las revista 'Mujeres Libres'", ha añadido Bergamín, al tiempo que ha querido hacer una reivindicación.

"La gran mayoría o el 80 por ciento de estas mujeres no están en los libros de texto, no forman parte de la historia escrita. La reivindicación es que se queden, sean estudiadas y leídas, y que su presencia siga ahí para que no volvamos atrás", ha recalcado.

Labordeta ha dado las gracias a la comisaria por haberlas "metido en este viaje" y ha querido subrayar "la valentía, la fuerza y el tesón de estas mujeres".

Te hacen replantearte muchas cosas, y lo bonito de este viaje que hemos hecho y que ahora puede hacer el visitante es comprobar la fuerza que dan ellas al ver su lucha, pese a estar fuera de su país, de su familia y en situaciones tan adversas, como en campos de concentración. Entregaron muchas veces sus vidas por ese ideal".