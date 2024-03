Una joven irlandesa confiesa la frase del andaluz que es incapaz de traducir al inglés: "Simplemente no puedo"

Hace sólo unos días se celebró el Día de Andalucía, la comunidad autónoma en la que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es la región en la que más personas viven en toda España. Más de 8,5 millones de personas viven en Andalucía a fecha de 2024, mientras que la segunda, Cataluña, roza los 8 millones de habitantes. Así, no es difícil asumir que en la comunidad en la que más personas hay, se crean más palabras y expresiones nuevas y derivadas del acento y del día a día.

El propio INE recoge también el número total de dialectos de España, que se sitúa en 14 pero, entre todos ellos, hay algunos más hablados que otros, incluso los hay en peligro de extinción. Este último no es el caso precisamente del andaluz, que es el más hablado de la lista completa. Eso sí, hay que diferenciar entre el andaluz de apertura vocal, como el que se habla en Jaén, Almería o Granada, de aquel de vocal cerrada como el que predomina en Málaga, Cádiz o Sevilla.









No obstante, hay una frase del acento de Andalucía que, según explica una joven tiktoker, es imposible de traducir. Nesh es una joven irlandesa que, tras estudiar español en su país natal, se ha trasladado hasta Málaga, desde donde enseña a hablar andaluz a sus seguidores británicos o estadounidenses.





La frase del andaluz que no se puede traducir



“Una frase del andaluz que simplemente no puedo traducirla es 'novea abe'”, explica Nesh en un vídeo de TikTok que cuenta con casi 17.000 Me Gustas. Una expresión que literalmente significa en el español “no veas, ¿sabes?”. Y es que, explica la joven, ya de por sí es difícil trasladar la expresión coloquial “no veas” al inglés. El español medio te diría que puede significar “madre mía” o cualquier derivado de expresión de sorpresa. En este caso, Nesh lo traduce al inglés como “no way”, que significa algo así como “no puede ser” o “será verdad”.









Eso sí, la segunda parte de la expresión, ese “¿sabes?”, es más sencillo de trasladar a la lengua de Shakespare, en tanto que ellos también tienen el “you know?”. Según explica la RAE en X, se trata de una simple fórmula introductoria interrogativa. Eso sí, como apunta la profesora de TikTok, si combinamos la frase completa en inglés tiene entre cero y nada de sentido: “No way, you know?”. Así, el ejemplo al que echa mano esta irlandesa es una hipotética conversación en la que una persona dice que hace mucho calor y la otra responde “no vea, abe”, en sentido de confirmación y asentimiento. No obstante, hay otra forma de entenderlo y es de forma sarcástica, cambiando la entonación.









Otras palabras andaluzas complicadas



En otro vídeo Nesh señalaba la traducción de algunas palabras del malagueña que, la primera vez que llegó a la ciudad, no sabía de qué hablaban. La primera es 'po' o, en términos más largos, 'po, yo que sé'. “'Po' en realidad viene de 'pues' (well), no sé cómo pero lo pronuncian así”, explica la joven en TikTok. “La palabra 'pues' nos la explicaron en nuestra clase de español pero nunca nos dijeron que la pronunciaban como 'po' en el sur”. Recuerda la chica irlandesa que también suelen decir 'pueeee' pero que, en cualquier caso, casi nunca pronuncian la s, es 'pueh' o 'po'. La segunda que explica es 'amoavé', que es 'vamos a ver' (let's see para los ingleses). “Si preguntas a alguien alguna dirección te dirán 'amoave, po está por ahí'. Y yo respondo “¿cómo?”, bromea Nesh.

La tercera y última es 'aro' o 'aro, aro', que significa ''claro' (of course en inglés). La joven asegura que un amigo andaluz no para de decirle “que el andaluz es la versión más evolucionada del español”, porque “estás ahorrando tiempo hablando rápido y comiéndote todas esas sílabas”. “Y me encanta, de verdad”, concluye.