Una española les cuenta a los británicos la historia de los Tudor

Hay cinco monarcas Tudor y todos ellos contribuyeron a cambiar para siempre la historia del Reino Unido. Aún hoy, los conflictos y las particularidades de estas islas son herencia directa de la dinastía que empezó con Enrique VII y acabó con Isabel I. En total, 118 años de reinado que marcaron para siempre la identidad británica. Pero todavía no estaba todo contado.

Una historiadora del arte nacida en Galicia y llamada Montserrat ha sido la encargada de aportar una nueva perspectiva a los Tudor desde sus propios museos. Ella trabaja en el Museo Holbourne, que ya frecuentaba Jane Austen, y ahora vuelve a estar de moda gracias a la serie de Netflix “Los Bridgerton” (concretamente, era la casa de la astuta Lady Danbury). Y es comisaria de la exposición “The Tudors: Passion, Power & Politics” que se clausura dentro de un mes con los más importantes retratos de la saga conformada por Enrique VII, Enrique VIII, Eduardo VI, María I e Isabel I. Algunos son de sobra conocidos e icónicos, otros encierran secretos dentro de los propios cuadros, pero la mayoría no habían salido jamás de Londres. Montse ha tenido el privilegio de bucear y escoger en los fondos de una de las principales pinacotecas del país, la National Portrait Gallery, que está cerrada por obras hasta 2023. “Lo único que no está aquí es lo que no cabía por la puerta”, explica feliz a la Cadena COPE.





Y así, junto a otras dos comisarias, ha creado el hilo conductor de la historia no contada de los Tudor. Tanto en la sala como en el libro editado para la ocasión van desfilando personajes de la corte que nunca han tenido el foco puesto sobre ellos. Nunca hasta ahora. Montse nos habla de sus favoritos: el trompetero negro de Enrique VIII; la mujer pirata, azote de los escoceses; nuestra María Pita, aguerrida enemiga del pirata Drake y protagonista del asedio a La Coruña… así como todos los tudores negros, empezando por John Blanke.

“Uno de los episodios que resultó más interesante abordar en la preparación de la exposición fue el de la Contraarmada. O sea, la contraofensiva de Inglaterra cuando la Armada Invencible resultó derrotada, en parte por los efectivos ingleses y en parte por la climatología. Pero la Contraarmada no es un episodio que en Inglaterra se conozca con la misma intensidad con la que se estudia la Armada española, y al propio equipo del museo le resultó fascinante”, cuenta Montse Pis Marcos. “Mira, esta parte de nuestra historia no la conocemos suficientemente”, le reconocían con asombro sus compañeros mientras ella diseñaba los carteles y el catálogo.





“María Pita flota como una presencia de lo no contado. En la Historia, lo que se omite es muy importante también. Yo no he venido a iluminar a nadie; me gustaría que lo conocieran los ingleses, pero también a los españoles. Me encantaría que recuperemos la otra versión de la historia. Porque siempre hay recovecos que nos dan una idea diferente”. Así resume ella misma su aportación. Y además recomienda un libro reciente, de Luis Gorrochategui Santos, editado incluso en inglés: “The English Armada, the greatest naval disaster in English History” (La Contraarmada, el mayor desastre naval de la Historia de Inglaterra)