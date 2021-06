Una banda de rock de niños lanza su segundo álbum “Rock in Progress”

Un grupo de música cuyos miembros cuentan con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, Dits", ha lanzado su segundo álbum, Rock in progress, un proyecto que ve la luz tras dos años de trabajo, pandemia de por medio, y muchas dificultades.

El nuevo álbum de los considerados como los niños prodigio del rock incluye ocho temas, de los cuales cuatro son nuevos y cuatro regrabaciones a las que la banda ha sumado toda la experiencia y progresión musical que han tenido en estos años, destacan en un comunicado.

A principios de 2020 realizaron un gran esfuerzo para terminar el single Ruido, aseguran; además, que contaban con dar algunos conciertos y con eso terminar el disco, pero como al resto de la industria musical, se les cayó todo.

Desde la base de guitarras metal, Dits" incorpora en esta nueva propuesta letras rapeadas, armonías, guitarras flamencas e incluso funky con influencias de O'funkillo, con cuyo cantante realizaron una colaboración en 2017 para el tema "Something to say.

Racismo, acoso o violencia en el deporte son los protagonistas de algunas de sus canciones, temas que preocupan a los miembros de Dits y que son de interés general para los más jóvenes, destaca el comunicado.

Sara Rodríguez y Maria Lobato (cantantes), Blanca Samper y Bruno López (guitarras); Sergio Rodríguez (batería) y Lluvia Serrano (bajo) son los integrantes de un grupo que nació en 2017 en la escuela de música Rock Factory de Marbella (Málaga).

Sus componentes cuentan con el máximo grado de certificación de la London Trinity Music School, donde Sergio Rodríguez, con 10 años, y Blanca Sámper, con 11, se encuentran entre los más jóvenes del mundo en conseguirlo; a lo que se añade el reciente logro de Samper quien, a sus 13 años, ha logrado el doble grado con el bajo. EFE

1011973