Una alfombra roja de los Goya repleta de reivindicaciones para Pedro Sánchez

Los invitados a la 34 edición de los Premios Goya han comenzado a llegar a la alfombra roja del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga en torno a las 18.30 horas y, aprovechando la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le han reclamado más apoyo para la cultura y el cine.

Por ejemplo, la actriz Marta nieto, nominada por 'Madre' a Mejor Actriz ha asegurado que al presidente del Gobierno le pediría ojo y tiempo para la cultura, "porque hace falta". "Y eso significaría dinero para hacer películas dignas. Que se apoye al cine español desde todas las instituciones", ha asegurado. La actriz también ha asegurado que viene a disfrutar y está en la posición de que "no va a ser", aunque ha confesado que ella y toda su familia llevan las uñas verdes para "ver si da suerte"

Uno de los actores que ha acaparado más miradas ha sido Jesús Vidal, galardonado en la pasada edición con el Goya al Mejor actor revelación por 'Campeones', que ha afirmado que tiene "muchas ganas de volver a participar en la fiesta del cine español".

Preguntado sobre los consejos que les daría a los nominados de este año, ha asegurado que "les diría que disfruten mucho" y en cuanto a las películas que compiten en esta edición, ha afirmado que "son extraordinarias todas". Además, en alusión a la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la gala, ha dicho que le pediría "más compromiso con cultura y cine y más mujeres directoras".

Los presentadores de la gala agradecen la presencia de Sánchez

El actor Carlos Bardem ha valorado que hay un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que va al cine y no como otros que leían el 'Marca y presumían de ello". De igual modo, ha incidido en que la cultura "no es un gasto, es una inversión", al tiempo que ha agregado tras ser preguntado que pediría al presidente del Ejecutivo: "Dejar de estar a la cola en cultura en comparación con otros países". "La cultura es antifascista porque lo hacen las personas críticas", ha concluido.

Los presentadores de la gala, Andreu Buenafuente y Silvia Abril han celebrado también la presencia de Sánchez y han recalcado que debería de ser algo normal "gobierne quien gobierne".

Por la alfombra roja también ha pasado Teresa Font, la única mujer nominada a Mejor montaje, por su trabajo en 'Dolor y gloria', y uno de los pocos nombres en apartados técnicos. Font ha señalado a los medios que esto no ocurre en el cine catalán que, a pesar de ser "bastante pobre", tiene un "talento femenino" en apartados técnicos.

Así, ha asegurado que el "regalo" ha sido hacer esta película, una labor en la que sustituye al fallecido José Salcedo, quién trabajó con Almodóvar en 20 películas. "Pedro ha sido un caballero, me entiendo muy bien con él en el tempo rítmico", ha dicho Font, quién a reconocido que espera repetir.

El actor y director Eduardo Casanova ha sido uno de los invitados más arriesgados en su vestimenta, al acudir con un esmoquin blanco con capa. Casanova ha afirmado que en su próxima película, que se titulará La piedad, estarán las actrices Ana Belén y Ana Polvorosa. Será una producción hispanoargentina. "Igual de personal pero no significa que igual que Pieles", ha dicho.

También ha hablado con los periodistas el actor Nacho Sánchez, nominado a Mejor actor revelación por su trabajo en 'Diecisiete', que ha dicho que los otros nominados en su categoría "no son competidores, no los siento como tales", ya que se trata de trabajos "diferentes". Por otro lado, se ha mostrado a favor de las plataformas como Netflix: "Están generando un boom en el cine a la hora de trabajar que nos está viniendo muy bien", ha asegurado.

Entre los primeros en llegar a la alfombra roja se encontraban el diseñador Palomo Spain y la presentadora Raquel Sánchez Silva. Asimismo, han sido de los primeros Carlos Santos, protagonista de 'El crack cero', la última película de José Luis Garci, y Salvador Calvo, director del cortometraje nominado 'Maras'.

Todos ellos han recorrido una alfombra roja que ha contado con una parte al descubierto, para disfrute de los ciudadanos que quisieran acercarse a ver a los artistas, y otra cubierta, aunque en algunos momentos la lluvia ha dado una tregua a la ciudad de Málaga. Según fuentes policiales, unas 400 personas se encontraban en el exterior para ver a las estrellas que acudían a la gala.

Se trata de la primera vez que los galardones más importantes del cine español se celebran en Málaga y la tercera que salen de Madrid, tras Sevilla y Barcelona, en una ceremonia que, como el año pasado, ha estado conducida por Andreu Buenafuente y Silvia Abril como maestros de ceremonia.

Almódovar anuncia el papel de Penélope Cruz en los Óscar

Pedro Almodóvar ha desvelado que será Penélope Cruz la encargada de dar el Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa, categoría a la que está nominada 'Dolor y Gloria', del director manchego y en la que también participa la actriz española.

Durante una entrevista con TVE en la alfombra roja de la 34 edición de la Gala de los Goya, han preguntado a la actriz si le haría ilusión volver a repetir aquel grito de 'Pedroooo', que protagonizó cuando, junto con Antonio Banderas, entregó la estatuilla al director por 'Todo sobre mi madre'.

"Me haría mucha ilusión", ha disimulado la actriz, cuando Almodóvar la ha interrumpido para añadir: "Es que da ella ese premio en esa categoría". Penélope Cruz, divertida y sorprendida, le ha recordado que ese dato no se podía desvelar, aunque ya era tarde.

Además, el cineasta ha aprovechado su paso por la alfombra roja de la 34 edición de los Premios Goya para lamentar que "la palabra cultura no ha aparecido en ninguna campaña". "Y hemos tenido muchas campañas. Y eso es malo, indica además que la cultura nunca ha estado en la agenda de los políticos. Tampoco en las de izquierda", ha lamentado.

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado: "Me parece un exitazo. Si no fuera presidente habría que escribirle un papel secundario. Tiene una piel buenísima y muy curtida". El cineasta ha avisado de que quiere hablar de "tú a tú" a Sánchez. "Le voy a pedir cosas está noche. Si me concedéis que suba al estrado voy a decirle cosas. Pienso hablar de tú a tú, de Pedro a Pedro", ha concluido.

Las hijas de Marisol, encantadas con el reconocimiento a su madre

María Esteve, la hija actriz de Pepa Flores, ha reiterado que su madre no ha acudido al escenario del Martín Carpera de Málaga a recoger el Goya de Honor que le ha concedido la Academia del cine pero que "está pletórica y contentísima con este homenaje".

Esteve, y su hermana Celia, cantante, publicaron horas antes en Instagram que Pepa Flores no acudiría a recoger el premio. "Respetamos firmemente su decisión", ha dicho María Esteve quien ha señalado que ha venido "gran parte" de su familia a representarla y a recoger el Goya de Honor en su nombre".

"Vamos a homenajearla y a permitirle que disfrute de este homenaje tan merecido con una calma que por fin ha encontrado y que se merece también". Ella, ha dicho Esteve, "ha ofrecido felicidad a muchas personas a través de su trabajo durante muchos años y que ahora se merece ella también encontrar", una calma, ha reiterado Esteve, "que no quiere decir que no esté pletórica y contentísima con este homenaje".