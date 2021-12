El último relato de Mario Camus sale a la luz

Gestado en sus últimos días y plasmado por su editor, sale a la luz el último relato del fallecido cineasta Mario Camus, que completa una recopilación definitiva de cuarenta de las narraciones del director santanderino, que siempre quiso juntar en vida y que ahora serán un homenaje a su figura.

El libro ha sido presentado este martes por el hijo del cineasta, Julián Camus, su editor, Jesús Herrán, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en una rueda de prensa en el Consistorio santanderino.

"No son todavía mis relatos completos, me falta uno", ha confesado Herrán que le decía Camus, cuando editó los dos libros anteriores.

El cineasta falleció el pasado 18 de septiembre a los 86 años, dejando un gran legado de películas como "La colmena" o "Los santos inocentes" y relatos como los que se reflejan en el libro.

"El cine español ha ganado uno de sus mejores directores al precio de perder un escritor muy valioso", ha recordado Herrán, leyendo una crítica literaria hacia el escritor, y ha señalado que el libro persigue "que no se pierda ese escritor tan valioso".

La pretensión de Camus era, según ha explicado su editor, juntar todos sus relatos en un libro definitivo, que integrase ese último relato que estaba "esperando", lo que generó "una deuda moral" con el cineasta cuando estaba próximo su fallecimiento.

Tal y como ha relatado, a sus 86 años y enfermo, Camus le contó a Herrán ese último relato, "Aguardiente ibicenco", que el editor transcribió "a letra grande" para que el artista pudiera corregirlo.

"Me pidió dos meses para escribirlo pero ya no disponía de ese tiempo", ha lamentado el editor.

"Si a mi no me da tiempo a escribirlo, lo publicas tal cual, pero aclara que no lo escribí yo y explica como se gestó, tienes mi permiso", ha señalado Herrán que le pidió Mario Camus cuando leyó el texto.

Un cuento que, por lo tanto, no está escrito por Camus, pero si contado en voz viva a Herrán para que éste lo diera a conocer al mundo.

LOS HOMENAJES DE LA CIUDAD

La alcaldesa de Santander ha avanzado que la presentación del libro es la continuación de una serie de homenajes al fallecido cineasta, que se sucederán el año próximo.

En concreto, ha señalado que previsiblemente el 18 de febrero, se colocará una placa de la ruta de ilustres en la casa roja de la calle Cisneros, donde nació Mario Camus.

Además, se celebrará un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo entre julio y agosto, uno de los tres impulsados por el Consistorio y dirigido por José Luis Sánchez Noriega, centrado en la figura del cineasta.

Y ha recordado que los restos de Mario Camus descansarán en el panteón de personalidades ilustres del cementerio de Ciriego, una ceremonia que el Ayuntamiento tiene previsto celebrar el 18 de septiembre de 2022, conmemorando un año de su fallecimiento

"A la hora de contar el relato de Santander, Mario Camus debe estar presente", ha afirmado la alcaldesa, quien ha señalado que el cineasta santanderino "ya es parte de la historia de la ciudad".

Mario Camus recibió en vida distinciones por parte de la ciudad de Santander, como el Premio Honorífico de la Gala de las Letras en 2017 o la Medalla de Plata de la capital cántabra. También la Filmoteca de Cantabria lleva ahora su nombre.