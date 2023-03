"La última lidia", una oportunidad para el diálogo a los lados del toreo

Fermín Cabanillas

Un torero defendiendo su profesión, una periodista en contra, un crítico argumentando que es cultura, un veterinario negando que el toro no sufra en la plaza Son algunos de los testimonios que se pueden ver en "La última lidia", el documental de Tomás Ocaña que intenta retratar la tauromaquia desde un término medio, con diálogo entre defensores y detractores.

La película arranca con los testimonios del torero Saúl Jiménez, sincero y explicando lo que piensa, dice el director a EFE en Málaga, donde se ha presentado en el marco de su Festival de Cine, y por la pantalla van pasando los dos polos de la fiesta nacional, realizando lo que hemos entendido como un diálogo porque quizá lo que nos falta en este tema es hablar con quien nos lleva la contraria y entender su punto de vista.

Realmente, torear no sirve para nada, entonces no sé si tiene por qué seguir en el tiempo, pero sé que es algo que viene en la naturaleza del ser humano desde su origen: la confrontación con el animal, con tu supervivencia y con darle un sentido a tu vida, dice tajante el torero, mientras es rebatido sin entrar en disputas innecesarias por otras personas.

"Estar en contra de la fiesta taurina no es ser de derechas o izquierdas. Es de pura sensatez, de pura razón lógica, de puro desarrollo y de pura empatía con el resto de los seres vivos del planeta, rebate la escritora y periodista Rosa Montero.

Aborda incluso el eterno debate sobre si el toro sufre o no, lo que argumenta un veterinario sin dejar dudas al respecto, aunque Tomás Ocaña no obvia que, entre las críticas que ha recibido, le han dicho que podría haber intervenido un veterinario que afirmase que el toro no sufre dolor alguno en la plaza, pero eso no sería ciencia, y lo que queríamos en ese caso, lógicamente, era un punto de vista científico.

Rosa Montero y Mario Vargas Llosa, por ejemplo, comparten sus visiones antagónicas junto a ganaderos, veterinarios, periodistas, cronistas taurinos y activistas animalistas en un trabajo sin precedentes, que persigue de manera equilibrada y objetiva dar voz a todos los puntos de vista y dejar que sea el espectador el que emita su propio juicio de valor.

Su director explica que tuvo la idea de realizarlo durante un viaje por América, donde todo el mundo, como español, le identificaba con los toros, y comenzó a documentarse sobre los trabajos que se hubiesen realizado compartiendo, sobre los toros, las dos opiniones, para descubrir que no había un documental al uso que las recogiese.

Adolfo Moreno se ha encargado de realizar el guion de la cinta, y bromea con que no hemos usado un cronómetro para calcular cuánto tiempo le dedicamos a cada opinión a favor o en contra, pero sí está seguro de que cuando se termine de ver, todos pueden tener su opinión reflejada.

Hay gente que nos ha dicho que se ve antitaurino el resultado. En realidad, nos critican desde los dos lados, así que debe ser que lo hemos hecho bien, subraya el guionista.

El director de la película sí lamenta que hay gente que se ha negado a participar, por miedo, posiblemente, a represalias como posibles cancelaciones de actuaciones, apostilla el guionista, pero considera que el resultado es más que positivo, y destaca, entre otras cosas, las facilidades que Saúl dio en todo momento, incluso para grabarle saliendo en camilla de la plaza de toros, tras ser cogido en la corrida del 16 de agosto de 2022.

Su madre, además, participa en el documental, y por encima de su testimonio como madre es muy destacable escuchar a una antigua mujer torera cómo cuenta que para torear le tenía que pedir permiso a su marido.

La película, seleccionada para la Sección Pases Especiales Documentales del 26 Festival de Cine de Málaga, arranca su carrera por festivales nacionales e internacionales en la capital de la Costa del Sol, y esperan que sea vista a ambos lados de las opiniones sobre la fiesta, para que cualquier persona, como mínimo, tenga una idea de los argumentos que se exponen en contra de los suyos.