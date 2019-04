Ullate reivindica la necesidad de la danza frente a "minorías insensibles"

"La danza es necesaria para un colectivo mucho más numeroso de lo que piensan algunas minorías insensibles", ha reivindicado el bailarín y coreógrafo Víctor Ullate en la presentación de la Gala de clausura del 30 aniversario de su compañía, que se celebrará el próximo 4 de mayo en el Teatro Real.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Danza, la presentación del evento se ha realizado este lunes en el propio Teatro Real de la mano del bailarín (Zaragoza, 1947) que se considera un paciente afectado por una enfermedad "que se llama 'pasión por la danza'" a la que ha dedicado toda su vida.

"Tenemos el derecho y la obligación de seguir exponiendo que no es suficiente la ayuda pública ni privada en nuestro país para sostener el mundo profesional de nuestro arte", ha destacado sobre la danza el coréografo, que considera que "nuevos cambios fiscales y planteamientos culturales deberían suceder para menguar la enfermedad de este frágil sector cultural".

Durante alrededor de dos horas el público podrá disfrutar de extractos de algunas de las coreografías más emblemáticas del Víctor Ullate Ballet como "Burka", "Carmen", "Arrayán" o su próxima creación "Wonderland", de la que los bailarines Keiko Oishi y Dorian Acosta han ofrecido un adelanto en el acto de presentación.

Galardonado con el Premio Nacional de Danza, la medalla de Oro de las Bellas Artes o el Premio Max de Honor, Ullate continúa sobre las tablas pese a haber anunciado su retirada el pasado año: "me dijeron que no podía retirarme sin hacer una 'Antígonas', y aquí me tenéis haciéndolo, no me dejan retirarme", bromea.

El elenco actual de veintitrés bailarines pisará el escenario acompañado de algunos históricos como Joaquín de la Luz, director de la Compañía Nacional de Danza a partir de septiembre que considera este acto una forma de cerrar "un círculo importante" en su vida privada y profesional al lado del que considera su "segundo padre".

Otros grandes profesionales de la danza que se unirán a la celebración, dirigida musicalmente por Manuel Coves al frente de la Orquesta Sinfónica Verum, son Filipa De Castro, Itziar Mendizábal, Katherine Currier o Lucía Lacarra, que en la actual temporada ha asumido la dirección artística del Victor Ullate Ballet.

Ullate ha estado también arropado por Eduardo Lao, bailarín y coreógrafo de la compañía, quien ha descrito que la gala combinará estilo clásico, neoclásico y contemporáneo para mostrar solo fragmentos de cada pieza, algo que no considera un problema porque "un buen artista es capaz de plasmar toda la esencia en cinco minutos".

Al acto de presentación también han acudido la directora general de promoción cultural de Madrid, María Pardo, el director general del Teatro Real, José Ignacio García Belenguer y su director artístico, Joan Matabosch, para quien la compañía de Ullate es "una fábrica de bailarines colosales".