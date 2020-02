Txarango llevará su gira de despedida a Bilbao, Londres y Ámsterdam en 2021

El grupo Txarango llevará su gira de despedida de los escenarios en 2021 a Bilbao, Londres y Ámsterdam, e incluirá también actuaciones en Madrid, Bruselas y París, además de conciertos con entradas ya agotadas en ciudades de Cataluña, en Manacor y en Valencia.

Txarango ha anunciado este jueves en las redes sociales que actuará el 20 de marzo del año que viene en Ámsterdam, el 2 de abril en Londres y, unos días más tarde, el 9 y el 10 de abril, en Bilbao.

La banda catalana, que insiste en que no habrá más conciertos de los ya anunciados, llevará también su espectáculo a Madrid, Bruselas y París en mayo de 2021, con fechas todavía por confirmar.

La gira de Txarango "El gran circ" ha colgado el cartel de entradas agotadas en Manacor y en Valencia, además de Vic, Sant Joan de les Abadesses, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, Terrassa, Olot, Valls, Calafell, Puigcerdà, Amposta, Mataró, Manresa y Girona.

En Barcelona, el público podrá verlos en una única fecha, el 3 de julio de 2020, en el festival Cruïlla, compartiendo jornada con Of Monsters and Men, Fuel Fandango, No Logo y Ebri Knight, entre otros.