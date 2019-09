Two Door Cinema Club, la excitación de lo inesperado

Javier Herrero

Two Door Cinema Club, la banda capaz de levantar las pulsaciones de cualquier festival, llega este fin de semana a la capital española para protagonizar la novena edición de DCode y tocar allí su reciente último disco, "False alarm", que es en sus palabras una celebración de lo inesperado.

"Aceptar que no lo entiendes todo, que no tienes respuesta para todo, incluso en tu vida diaria, hace la vida más interesante", afirman a Efe los integrantes de esta formación norirlandesa: Alex Trimble, Kevin Baird y Sam Halliday.

Explican que se trata de un "cambio completo de mentalidad", no solo en lo artístico, sino también respecto a "cómo ver el mundo", que arrancó con su anterior álbum, "Gameshow" (2016), y que han querido mantener en su cuarto disco de estudio.

"Teníamos esta idea de que si nos equivocábamos después de jugar sobre seguro y dejarnos algo que podríamos haber hecho, sería lo más doloroso que podría pasar. Por eso había que intentar cosas que nos asustaban, porque si fallábamos, al menos lo habríamos intentado", señalan.

Para ello volvieron a contar con Jacknife Lee como productor, después de 8 años de fructífera relación. "Siempre nos ha empujado para ir más allá", argumentan, antes de añadir que "solo tenemos una vida y un número de ocasiones para ponerte a prueba".

Así se atreven con fórmulas como la edición especial de "Talk", uno de los sencillos extraídos de "False alarm", y su final abrupto en mitad de unos coros, como representación de que "todo lo que tenemos ahora mismo puede desaparecer de esa manera".

"El final no tiene por qué ser una destrucción física, sino un barrido digital o un apagón de la electricidad que nos deje sin móviles ni tecnología y que nos haga volver a una nueva edad oscura, lo cual no es necesariamente malo", sonríen maliciosos.

Es su forma de reivindicar la comunicación cara a cara, tan importante en un grupo de éxito mundial que se forjó en la adolescencia y vivió el éxito desde su primer álbum, "Tourist history" (2010), que contenía éxitos buenrrollistas como "Something good can work" o "What You Know".

"Las relaciones entre nosotros están mucho mejor de lo que han estado en mucho tiempo. Ahora sentimos que nos entendemos muy bien y que hemos crecido juntos, nos apreciamos y respetamos", asegura el trío, que vivió un largo período de reflexión entre 2012 y 2016.

Con "False alarm" critican la interconexión enloquecida que vivimos hoy en día a través de los teléfonos, que se han convertido en fuente constante de información, "ya sea para recibir la foto divertida de un colega o la noticia de un nuevo atentado terrorista".

A eso se refiere el título del álbum, "False alarm", un espacio en el que no caben los "likes" de las redes sociales. "Esto no es un concurso de popularidad", subrayan en defensa de su libertad creativa, que suma cierto aire de "new wave" a su dinámico electropop.

"No nos afectan las malas críticas. No las leemos desde hace años", afirman los integrantes de Two Door Cinema Club, a pesar de que los especialistas suelen posicionarse favorablemente de su lado, también en este último disco.

En ese sentido, reconocen que España es uno de los países que mejor recibe su música, de ahí que la del Dcode de mañana sea una de las múltiples ocasiones en las que el grupo ha visitado el país este verano, como cuando acudieron al Mallorca Live Festival, "quizás porque los españoles siempre están dispuestos a pasar un buen rato", reflexionan a viva voz.