El tribunal expulsa a la acusación particular de Hermes Calabria del juicio del 'caso SGAE'

Entiende que no puede personarse porque se daría un absurdo penal, y le recuerda que cedió derechos de explotación a la sociedad

El juicio oral contra el que fuera presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores (SGAE) Teddy Bautista y otras personas por el desvío de fondos de la sociedad ha arrancado este lunes con la decisión de la Sala de expulsar del procedimiento a la acusación particular ejercida por el baterista Hermes Calabria, al entender que se daría "un absurdo penal" si se mantuviera después de que la propia SGAE haya retirado su personación.

En este sentido, los magistrados han indicado que la acusación de Calabria no pedía responsabilidad civil en su beneficio sino en nombre de la SGAE, y han subrayado que sería absurdo que la persona jurídica que ha renunciado a sus acciones pueda mantenerlas por medio de otra acusación.

Al hilo, le han recordado a Calabria que puesto que en su contrato de socio cedió los derechos de explotación a la SGAE, si quiere reclamar debe hacerlo ante la sociedad pero "no en nombre de la SGAE".

La vista de este caso se celebra desde hoy en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, y en ella se juzga a diez personas --una de las acusadas ya ha fallecido-- que habrían cometido --según el juez instructor en su auto de pase a procedimiento abreviado-- delitos que van desde la asociación ilícita u organización criminal, hasta falsedad en documento mercantil, administración desleal o apropiación indebida.

LAS RESPONSABLES CIVILES QUEDAN EXCLUIDAS

Durante esta primera sesión se ha decidido además, contrariamente a la tesis Fiscalía y tras escuchar a las partes, que las mercantiles que estaban presentes en el procedimiento como responsables civiles subsidiarias queden excluidas del procedimiento dado que no han sido acusadas de delito alguno sino que se les reclama civilmente. Al hilo, la Sala ha matizado que no se aprecia fraude de ley porque no se renuncia a dicha acción civil, sino que se traslada a otro procedimiento.

Así, la Sala ha sido contraria a la postura defendida por la acusación particular de Hermes Calabria y el Ministerio Público. Esta decisión se adopta después de que la propia SGAE se retirase en 2018 del procedimiento como acusación particular, y tras anunciar en 2020 que se reserva la posibilidad de ejercer acciones por la vía civil.

Esta mañana el tribunal también ha resuelto que no acepta la petición de recusación de uno de los magistrados solicitada por la acusación particular al entender que uno de ellos, Julio de Diego, había participado en otra de las piezas relacionadas con esta causa y por lo tanto entendía que podía darse un quebranto de imparcialidad. La Sala, tras deliberar, ha decidido que el recurso contra la conformación del tribunal carecía de los requisitos formales que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha rechazado de plano la cuestión.