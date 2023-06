"Tregua(s)", de Mario Hernández, gana la Tesela de Oro del Festival de Cine de Alicante

El film "Tregua(s)" de Mario Hernández ha obtenido la Tesela de Oro a la Mejor Película, dotada con 3.000 euros, en la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Alicante.

Además, la película ha recibido la Tesela de Plata al Mejor Guión para Mario Hernández y la Tesela de Plata a la Mejor Actriz para Bruna Cusi.

La gala se ha desarrollado en Casa Mediterráneo de Alicante, donde se ha homenajeado a la compositora musical Zeltia Montes con el premio Música para la imagen, y a la diseñadora de vestuario Sonia Grande con el premio Fashion Cinema.

En cuanto a la película ganadora, su director señala que todos necesitamos treguas en mitad de una vorágine. El premio supone "un auténtico espaldarazo para nuestra película, un apoyo gigante antes de que llegue a los cines, y un reconocimiento al magnífico equipo artístico y técnico del film", ha comentado.

La película "Amigos hasta la muerte", ópera prima de Javier Veiga, se ha alzado con la Tesela de Plata al Mejor Director y con la Tesela de Plata al Mejor Actor para Mauricio Ouchmann.

La Tesela de Plata a la Mejor Fotografía ha sido para Juan Hernández por "La Fortaleza", y el Premio de la crítica "Sergio Balseyro" se lo ha llevado "Quatre raons", de Pedro Pérez Rosado.

En el apartado dedicado a los cortometrajes, el jurado ha concedido el premio al mejor cortometraje de ficción nacional, dotado con 1.000 euros y con acceso directo a los Premios Goya, a "Iago y Tristán" de Miguel Ibáñez.

El premio al mejor director ha sido para María Bestar por "No estás loca"; en el apartado de mejor actriz de cortometraje el jurado ha otorgado el galardón "ex aequo" para Celia Freijeiro por "Cuentas divinas" y Rocío Calvo por "Si me queréi irse"; el mejor actor ha sido Luis Larrodera por "El peor oficio del mundo", y el mejor guion ha sido para Miguel Ibáñez por "Iago y Tristán".

El mejor corto del Mediterráneo ha recaído en "La Piccola State", de Sara Scalera (Italia); el mejor cortometraje de ficción internacional ha sido para "Entre palabras" de Farid Ismail (Luxemburgo); y el premio al mejor corto de animación nacional se ha entregado a "Zombie Meteor" de Alfonso Fulgencio y José Luis Farias.

El mejor cortometraje internacional LGTBI ha sido "Reflections", de Kane Kwik de México; en la nueva sección de cortometraje documental el premio ha sido para "Hardcore", de Adán Aliaga; y el premio del público al mejor cortometraje de la sección Alicante Cinema se ha entregado a "El vuelo de la golondrina", de Sergio Checa.

El director Vicente Seva ha afirmado que el festival pone a Alicante en el foco de la industria cinematográfica en particular y de la cultura en general. "Creemos que es necesario que las administraciones públicas tengan una mayor implicación con el festival para poder seguir difundiendo el arte, la cultura y promocionar nuestra ciudad", ha declarado.

El Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con el apoyo, entre otros, de la Diputación, el ayuntamiento de la ciudad, Alicante City & Beach y el Instituto Valenciano de Cultura.