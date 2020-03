Tras las cancelaciones, los artistas viven "la gran incertidumbre" del futuro

(Actualiza añadiendo las declaraciones de Niño de Elche)

Concha Barrigós

Las cancelaciones y aplazamientos generalizados de los espectáculos a causa del coronavirus han dado paso a "la gran incertidumbre" sobre el futuro de los artistas, esperanzados ante la posible "reubicación" de lo suspendido pero con la duda de cómo sobrevivir a varios meses "en blanco".

Flamencos como José del Tomate; coreógrafas y directoras de compañía como María Pages; promotores como el director del Festival Flamenco de Nueva York, Miguel Marín; artistas como Niño de Elche o compositores como Tomás Marco, explican a Efe cómo están viviendo una situación inédita, trizada entre la imposibilidad de hacer nada y la incógnita sobre las limitaciones que subsistirán aunque se levante la cuarentena.

"La precariedad es parte de nuestro ADN y es verdad que nos sabemos defender pero esta vez es muy complicado, muy largo, con muchas cosas que se pierden y mucha gente en peligro de sobrevivir", subraya Pagés, que ha visto desolada cómo ha tenido que cancelar o aplazar todas las actuaciones previstas hasta el mes de mayo.

"Si no bailas, tocas, montas, actúas... no cobras. Vivimos al día. Esto es así y nuestro régimen de la Seguridad Social -epígrafe de Artistas y Toreros- es por obra y no contempla ningún subsidio. Estamos hablando de familias con hijos que no saben qué va a pasar. Esto es un desastre absoluto", recalca.

Los artistas, reivindica, son "los creadores de una identidad de España, de su Cultura, e igual que la Educación o la Sanidad, han de ser tratados como una parte necesaria. Aquí hay, claramente, una responsabilidad del Estado".

"Estamos en estado de shock. Hemos pasado unos días de muchísima incertidumbre. No sabíamos siquiera si íbamos a poder salir de Estados Unidos", ha explicado Miguel Marín, director del Flamenco Festival de Nueva York, donde Pagés iba a actuar el próximo 26 de marzo.

En Estados Unidos estaban y él y otras 16 personas del equipo más José del Tomate, que había actuado en Chicago, Niño de Elche, programado en Miami y Patricia Guerrero, que lo iba a hacer en Nueva York, es decir, 3 de los 188 artistas que iban a participar en la XX edición del Flamenco Festival de Nueva York y en Flamenco On Tour.

Lograron salir "milagrosamente" pero ahora "llega todo lo demás", es decir, "cómo salir de una situación de tan gran incertidumbre".

Están intentando reprogramar para dentro de seis meses el certamen, el festival flamenco más grande organizado fuera de España y que en Estados Unidos goza de "un gran prestigio" como lo prueban las 120 páginas que en estos años le ha dedicado al certamen el New York Times.

En el caso de que se pueda "recomponer" este "puzzle tan delicado" el número de artistas participantes quedará "notablemente" reducidos y actuarán solo en salas de Nueva York -entre ellas el City Center y el Town Hall- y de Miami, mientras que antes eran 80 representaciones en 9 ciudades.

El festival ya ha gastado un 50% del presupuesto previsto, en torno a 500.000 euros -50.000 solo en visados, de los que no se reembolsa nada-, y han devuelto el cien por cien del importe de las localidades.

"Tiene que haber excepciones normativas. Esto no puede ser un proyecto personal. Hay que hacer una llamada a la colaboración y al trabajo conjunto porque será la única forma de salir de esto", dice.

El artista, poeta y cantaor Paco Contreras "Niño de Elche" coincide en "la incertidumbre" que provoca una situación en la que, como a los demás, se le han "caído" todas las actuaciones pero, sobre todo, en la que es muy difícil encajar compromisos sin saber cuándo se podrá trabajar libremente.

"La problemática de no cobrar y pagar impuestos por adelantado ya lo sabíamos. Es lo que le pasa a todos los autónomos pero ahora el que viva más al día lo va a pasar mal. Yo estoy preocupado sobre todo porque no sé si el Sonar se va a mantener y cómo hacer el proyecto que inauguraré en junio en el Reina Sofía. Necesito grabar en estudio y ensayar con los músicos y no puede ser", se lamenta.

"Se ha quedado todo en blanco y nosotros también", resume el guitarrista José del Tomate, que tuvo "la suerte" de hacer dos de las cuatro sesiones que tenía en el Flamenco Festival y disfrutar de un público "encantador", ante el que ha actuado por primera vez en solitario porque hasta ahora lo había hecho siempre junto a su padre, Tomatito.

Tenía prevista una gira "muy grande" por Francia y España pero todo ha quedado en suspenso, lo mismo que le ha ocurrido a su padre: "cruzamos los dedos para que esto pase cuanto antes, mientras tanto, a llevarse muy bien con la familia", se ríe.

"'A la tercera va la vencida' pero también valdría 'no hay dos sin tres'", bromea Tomás Marco, que ha visto como por una "puntería increíble" el estreno mundial de su zarzuela "Policías y Ladrones" ha sido aplazado en dos ocasiones: la primera en 2018 por la huelga de los trabajadores del Teatro de la Zarzuela y ahora por el coronavirus.

"Es como te toque la Primitiva. ¿Qué probabilidades hay? Es todo de una gran incertidumbre. No se qué va a pasar pero ¿qué podemos hacer'", concluye resignado.