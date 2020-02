Un total de 54 agrupaciones pasan a cuartos de final del Carnaval de Cádiz

Un total de 54 agrupaciones (19 chirigotas, 19 comparsas, 12 coros y cuatro cuartetos) han pasado el primer corte del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) y estarán en los cuartos de final del certamen, que comenzarán este domingo 9 de febrero en el Teatro Falla.

El fallo, anunciado esta madrugada, es el primer veredicto del jurado oficial del concurso tras una fase preliminar iniciada el pasado 20 de enero y en la que han participado 125 agrupaciones, en la categoría de adultos, de las que se han seleccionado 54.

El jurado tenía un máximo de 56 agrupaciones para pasar y ha cubierto todos los huecos, salvo en la modalidad de cuartetos, donde cabían en los cuartos de final seis agrupaciones, pero solo han pasado cuatro: Viva y obra de Juan Carlos I, Bajo D, Cari, resiste, Vaya papa traemos y El cuarteto del More.

En coros han pasado Creaciones S.A., Manos Arriba, Tócame, Coromia, La colonial, Al sonar los doce, Los garabatos, Cádiz resiste, Gloria Bendita, Los superhombres, La soñadora y El barrio negro.

En comparsa, las que estarán en cuartos de final son Los listos, Solo sé que no sé nada, Quieto todo el mundo, Los caricatos, Oh capitán, my capitán, La culpa es mía, Los salvajes, Los aislados, Los Primerizzos, La chusma selecta, Los majaras, Los encaidenados, La canción de la laguna, Los resilientes, Los pacientes, Mi reino en tus manos, La ciudad de Cádiz, La tierra de la alegría, y Los tocaos del ala.

En la modalidad de chirigotas, han pasado Los de la resistencia, Yo soy tu padre, No te gusta ná José, Los gipsy scream, Los hijos del carota, Chernobyl, el musical, Los del corazón partío, Pídeme lo que tú quieras, Misión imposible, No aguantamos más vamos de impacientes.

También estarán las chirigotas Los niños de la Petróleo, Los couchers lowvost, Los periodistas se la dan de artistas, Cuéntame qué nos pasó, Los geni de Cadi, Aquí estamos de paso, Estrés por cuatro, Noche en el museo y Los #Cadizfornia.

Por puntos, las agrupaciones que se han quedado en el límite de lograr el pase a la siguiente fase han sido la chirigota Dio Picha, la comparsa La cuenta la vieja, el coro Érase lo que se era y el cuarteto Merda, merda, mucha merda.

Los cuartos de final se desarrollarán durante una semana en el Teatro Falla a partir del domingo 9 de febrero, una vez que hoy se celebre la final infantil y mañana la final juvenil.

La gran final será el 21 de febrero, momento a partir del cual el Carnaval de Cádiz saldrá de las paredes del Teatro Falla para expandirse por las calles de la ciudad.