Torné: El dinero es una región poco explorada literariamente en España

El escritor Gonzalo Torné, que trata en su última novela, "El corazón de la fiesta", sobre la corrupción, ha señalado este viernes en la presentación del libro que "el dinero es una región poco explorada literariamente en España".

Justamente, en su obra Torné quería mostrar al lector que "el dinero se ha convertido en casi una divinidad" y su interés era "buscar las contradicciones, esos juegos de falsas morales cuando nos enfrentamos al dinero, que lleva a decir, como en Argentina, 'roban pero hacen', o como en España, 'si estuviéramos nosotros, haríamos lo mismo'".

"El corazón de la fiesta" (Anagrama) dibuja a partir de la historia íntima de dos parejas las grietas de una sociedad tensionada por los sentimientos comunitarios y las diferencias de clase, el cóctel explosivo que forman al mezclarse la nación y el dinero".

La novela parte de una conversación entre Clara Montsalvatges y su novio en una escena cercana al vodevil y en un tono de comedia de pareja muy al estilo de las películas de los 50, que da paso a una trama cuando se interesan por lo que pasa en el piso de enfrente, ocupado por el llamado 'Hijo bastardo del Rey de Cataluña' y su mujer, Violeta Mancebo.

A partir de esta situación, el lector se adentra en la historia de esta extraña pareja interclasista, y que muestra la corrupción de una familia que ha detentado el poder durante muchísimos años.

"He intentado hacer una historia de amor entre dos personajes que parten de mundos distintos, con Violeta, que está cursando un máster a los 27 años, de familia castellanoparlante y con una perspectiva económica de integrarse en un trabajo precario, y el Bastardo del Rey, un poco mayor que ella, que pertenece a una familia catalanoparlante y de una clase social superior", apunta Torné.

Con la precisión del bisturí, el autor disecciona esa triple diferencia en ese matrimonio, de clase, de sensibilidad cultural y de género, con un eje común que atraviesa toda la novela, el conflicto del dinero.

El escritor de "Hilos de sangre" no cree que el Rey de Cataluña, que ha dominado los resortes del poder durante cuarenta años, se pueda identificar con alguien en concreto de la política catalana, y de hecho, recuerda, "la corrupción ha sido un fenómeno extendido en toda España, que ha afectado a todos los partidos".

Torné opina que aunque hay muchos libros y películas que han denunciado la corrupción política, "nadie se ha preguntado por qué lo hacen", y en este punto detecta que el dinero genera "una doble pesadilla", para aquellos que no lo tienen como para aquellos que lo anhelan por bulimia.

Torné cree que "las novelas no pueden captar personajes reales", porque en su caso le habría obligado a investigar la historia de la familia Pujol, "algo que no me interesaba" y añade: "Un político real no tiene cabida en una novela literaria, puede salir en una comedia, en un musical, en una obra cómica o satírica".

Sin embargo, "El corazón de la fiesta" sí aborda "la normalización de la corrupción y del caciquismo".

A través de la pareja formada por Clara y su novio, que pertenecen a una generación más despolitizada, Torné plantea "el dilema de hasta qué punto con la retirada a la vida íntima la despolitización tiene mucho sentido". EFE.

jo/hm/aam