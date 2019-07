Tomorrowland aterriza el sábado en Barcelona con Lost Frequencies y Nervo

UNITE with Tomorrowland, la versión alternativa del mayor festival de electrónica del mundo, aterriza mañana en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) por tercer año consecutivo con un cartel que encabeza esta vez el belga Lost Frequencies y el dúo australiano Nervo.

El apodado "niño prodigio de la electrónica" regresará a la capital catalana con su propio sello discográfico, consolidado tras haber logrado convertirse en un peso pesado de la escena internacional cuando tenía 21 años y gracias al remix de la canción "Are You with Me", del cantante de country estadounidense Easton Corbin.

Lost Frequencies desembarcará al lado de las gemelas Nervo, consideradas las mejores disyóqueis femeninas del mundo por la revista especializada DJ Mag y uno de los nombres seguros del circuito festivalero electrónico.

Aunque el plato fuerte de la cita sónica, que se celebrará en el Parque de Can Zam y que espera recibir a 15.000 personas, será la sesión que David Guetta hará en la ciudad Boom (Bélgica), cuna del festival y con el que la versión catalana conectará en directo vía satélite.

Además del DJ francés, subirá al palco belga el trance psicodélico de los israelíes Vini Vici, así como el EDM de los hermanos Dimitri Vegas & Like Mike, que el público colomense podrá acompañar a primera hora de la noche a través de pantallas gigantes.

El objetivo es, según una nota de la organización, que el público se sienta como si estuviera en el propio Tomorrowland, lo que tratarán de conseguir sincronizando con el espectáculo efectos especiales de luz y pirotecnia.

Con todo, la jornada arrancará en el escenario local a las tres de la tarde y prevé alargarse durante doce horas ininterrumpidas bañadas por una atmósfera circense ambientada en los años veinte con acróbatas, bailarines de cabaret, forzudos, magos y zancudos incluidos, que desplegarán su magia entre los espectadores.

También pasará por escena el DJ sueco de origen bosnio Salvatore Ganacci, cuya actuación el pasado año en el palco principal de Tomorrowland le valió el asombro de centenares de nuevos fans gracias a la fusión de dancehall y música pop moderna.

Cerrarán el cartel artistas como Abel Ramos x Albert Neve, Double Pleasure, Yves V, Marnik, Stereo Coque, Sergi Domene o el holandés Quintino, el encargado de poner punto final a la tercera edición catalana del festival, por el que ya han pasado más de 45.000 asistentes.

Según han explicado a Efe fuentes de la organización, el festival se propone así dar un paso más y consolidarse en la agenda 'festivalera' española, a la que el pasado año invitaron a estrellas como Steve Aoki y Steve Angello.