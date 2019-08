Tomatito: El guitarrista siempre imita a la voz, que es el primer instrumento

Katrin Pereda

José Fernández Torres, conocido como "Tomatito", asegura que, como guitarrista de flamenco, quiere imitar la voz, porque es el instrumento natural de la vida y el primero que surgió.

El artista participará este jueves junto al cantaor jerezano José Mercé en el festival Flamenco On Fire, que cumple su sexta edición y que se desarrolla estos días en la capital navarra.

El almeriense valora, en una entrevista con EFE, que fue sencillo que ambos se unieran en el proyecto musical "De Verdad" y que, en el proceso de este nuevo disco, se están divirtiendo mucho.

Además, en la faceta personal, destaca su amistad con Mercé, algo que ayuda a que en el escenario, dice, se lo pasen "bien.

Y asume que ambos continúan haciendo cosas flamencas, como se refleja en "De Verdad". "Es importante acordarse de dónde venimos (...) y el flamenco es la música que tenemos para exportar al mundo.

El almeriense, por primera vez desde la muerte de Camarón de la Isla -a quien acompañó con su guitarra durante años y de quien asegura que aprendió todo-, vuelve a actuar junto a un cantaor.

Así, afirma desde su experiencia que el guitarrista que no acompaña a un cantaor, luego, si quiere tocar solo, es más complicado.

Destaca que lo bonito es ser tolerante con otra persona y que muchos grandes músicos primero han estado en un club junto a cantantes y, después, han destacado como grandes solistas.

Tras considerar que la figura del guitarrista ha ganado muchísimo reconocimiento -algo que achaca a trayectorias como la de Paco de Lucía, Sabicas o Ramón Montoya-, cree que el secreto de su carrera musical ha sido estar enamorado del instrumento y transmitir a la gente.

"Tomatito", que en su faceta de compositor recibió el premio Max de las Artes Escénicas como mejor director musical por su composición para Romeo X Julieta, señala que se reinventa "porque en la música está todo inventado ya.

Las siete notas están inventadas -incide- y tú tienes que cambiarlas de lugar y que sea original.

El artista coincidirá en este festival con su hijo, José del Tomate, también guitarrista, a quien, según indica, aconseja que toque lo mejor que pueda porque lo único en lo que hay que pensar es en la música y nada más.

Y añade que el mundo de la música no consiste en llegar antes: Yo empecé el último y estoy aquí, con los demás, subraya para recalcar: A fuerza de hincar los codos, preocuparte, y que te guste la música, al final te llaman y valoran lo que haces.

En este sentido, recuerda que el pasado año interpretó, en el Flamenco On Fire y junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, el concierto de Aranjuez por primera vez en su trayectoria musical.

Tuve que estudiarlo, pero no me arrepiento, afirma, y añade que tiene la necesidad de seguir aprendiendo porque, si no, falta algo.