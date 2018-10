Tomatito dará la alternativa a su hijo José del Tomate en De Cajón!

Tomatito acompañará a su hijo José del Tomate en la inauguración del Festival Flamenco de Barcelona De Cajón! el próximo 4 de noviembre en la Sala Luz de Gas, donde el joven guitarrista presentará su primer disco "Plaza Vieja".

"Yo, como muchos padres, soy muy exigente con mis hijos, pero tengo que decir que este disco que ha hecho José me gusta. Así que estoy muy contento de que me invite y no me deje fuera del concierto", ha dicho hoy con humildad el maestro Tomatito, inolvidable guitarrista de Camarón.

Su hijo, José del Tomate, se ha criado rodeado de guitarras (su padre tiene 60 en casa) y de guitarristas, cantaores y amantes del flamenco.

"Es normal que al final le haya gustado la guitarra, aunque esto nunca se sabe", ha dicho Tomatito, miembro destacado de una dinastía de la que forma parte su padre, también llamado Tomate, su abuelo Miguel Tomate y su tío Niño Miguel.

A sus 20 años, José del Tomate debuta en el mundo del flamenco con un disco que rinde homenajea "con respeto" a Camarón de la Isla y a Tomatito.

"Es un disco que está hecho con mucho cariño y entusiasmo", ha dicho en Barcelona el joven guitarrista, que intenta "cantar con la guitarra", un instrumento al que se acercó por primera vez a los 3 años cuando su padre le obsequió con un requinto, es decir, una guitarra pequeña de cuatro cuerdas.

Las primeras notas las aprendió cuando cumplió 12 años y más tarde, con "constancia y trabajo estricto", decidió seguir los pasos de su padre, Tomatito, a quien le dedica una canción en el disco que acaba de lanzar Universal Music.

"Sigo la línea de mi padre -reconoce el hijo-. Él me ha transmitido muchas cosas, pero sobretodo su disciplina y su afición. Quizás lo que me diferencia de él es que es mi primer disco y tengo muchas ganas de mostrarlo".

"Es el hambre de la juventud", ha reafirmado Tomatito, que considera lógico que un hijo se parezca a su padre, aunque está convencido de que irá tomado su propio camino con el tiempo.

"Yo sólo le digo que lo haga bien o no lo haga -añade-. No tiene que ser el mejor, tiene que ser de los mejores y, sobretodo, tener personalidad".

Tomatito recuerda que él siempre fue un gran admirador de Paco de Lucía, "pero nunca pretendí tocar como él -aclara- porque es imposible, puedes acabar con tendinitis cerebral".

En el mismo festival donde actuará José del Tomate también lo hará el hijo de otro flamenco ilustre: Kiki Morente, hijo de Enrique Morente.

Una coincidencia que "no significa que el mundo del flamenco sea más dinástico que otros mundos artísticos. Hay muchos hijos de grandes del flamenco que no se dedican a la música y yo no le he dicho a mi hijo que tiene que coger la guitarra, de la misma manera que mi padre tampoco me lo dijo a mí".

Además de dar la alternativa a su hijo, Tomatito también participará en De Cajón! con José Mercé, con quien ha grabado un disco titulado "De Verdad", el primero que edita con un cantaor desde los tiempos de Camarón.

"Teníamos ganas de hacer algo juntos porque somos amigos y porque ya tenemos una edad y una trayectoria que nos permite hacer un poco lo que queremos", según Tomatito, que con esta grabación vuelve "a los clásicos del flamenco" e interpretar temas "poco comerciales que los aficionados apreciarán".

Completan el programa de De Cajón! el homenaje que Diego El Cigala ofrecerá a Bebo Valdés, la presentación de los nuevos discos de Chicuelo y Mayte Martín y "Memoria de los sentidos", de Vicente Amigo.