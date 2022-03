Tolcachir busca un manual de instrucciones para la vida en "Tercer Cuerpo"

¿Por qué a los otros les va tan bien? ¿Cómo lo hacen? es la pregunta clave de uno de los personajes de "Tercer cuerpo", la obra que ha escrito, dirige y produce Claudio Tolcachir, una historia que desvela las inseguridades de unos personajes que buscan un manual de instrucciones para la vida.

"Todos hacemos lo que podemos para vivir, porque no hay un manual para enfrentarse a la vida", advierte Claudio Tolcachir en una conversación con Efe.

Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico son los escenarios donde confluyen cinco personajes a los que une la necesidad de amar, la soledad y la incomprensión, ademas del miedo.

El peso de la obra de teatro recae en cinco personajes con ganas amar, pero incapaces de transmitir sus sentimientos que interpretan Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero.

"Todos tienen un trabajo seguro, una estabilidad que podríamos calificar de mortuoria", con el trabajo asegurado, no saben a qué van a dedicar el "resto de su vida, dónde encontrar un motor" para activarla, explica Tolcachir.

Unos personajes, que "como muchos de nosotros, en algún momento, viven perdidos" y se enfrentan al vacío con humor y "desde el absurdo", apunta el director.

La pregunta clave es "¿Cómo hacen los demás para tener la vida que tienen", apostilla Carmen Ruiz. "Es una frase de mi personaje. Todos ven la vida de los demás mejor que la suya, a los demás todo les sale bien y a ellos no".

En su mente hay un permanente: "a los demás no les pasa lo que me pasa a mi", apunta el director, que califica la función como una obra urbana que conectará con el público.

"El teatro es una bomba de vida, verles te da risa, pena, pudor y el espectador conectará con su historia" porque le ayuda a romper prejuicios.

Natalia Verbeke regresa al teatro con este personaje, Sandra, una mujer que desea tener un hijo, pero elige el camino equivocado para conseguirlo.

"Son personajes a los que no les pasan grandes cosas, pero no saben cómo manejarlas y las ocultan, hablan entre ellos, pero sobre lo que les pasa. No saben decirse a la cara te quiero de una manera sana" y puede llegar a ser muy cruel", comenta Verbeke.

Un personaje que llega a ser mezquina con los demás por intentar conseguir lo que quiere, que "vive con una coraza para intentar ocultar el dolor", señala la actriz.

Carmen Ruiz apunta que cuando "están mal lo tapan" porque creen que no van a ser aceptados. Asumen que "para que te acepten tienes que estar con una sonrisa y sin problemas".

Personas olvidadas porque se esconden tras ellas mismas "porque no saben cómo enfrentarse a sus emociones. La función plantea circunstancias que podemos vivir cualquiera", añade.

Historias de unos personajes desdichados, que provocan la risa, pero que no están contadas en clave de comedia "sino desde la verdad", una verdad que desemboca en humor, añade Tolcachir.

El director toma la batuta también de productor a través de Timbre4, la compañía de teatro que creó hace veinte años. "Es una obra nacida de las entrañas de nuestro espacio" y también parte de una apuesta grupal por ensanchar los lazos y encarar nuevas aventuras con Producciones Teatrales Contemporáneas (PTC), quien de manera habitual produce sus obras.