"Through The Night", una ópera prima sobre la violación y las víctimas imperfectas

La directora canadiense Delphine Girard obtuvo en 2018 una nominación al Oscar con su cortometraje "A Sister", una historia a la que ha dado continuidad en su ópera prima, "Through The Night", en la que habla sobre la violación y la vulnerbilidad de las víctimas "imperfectas", cuyo su comportamiento no responde a lo que la justicia espera de ellas.

El filme, coproducido entre Bélgica, Francia y Canadá, se presenta este lunes en la sección Zabaltegi del Festival de San Sebastián antes de su estreno en España, que tendrá lugar la próxima primavera.

Girard (Longeuil-Quebec, 1990), que estudió Dirección de Cine en el Institut Supérieur des Arts de Bruselas, llega al certamen donostiarra después de haber logrado el Premio del Público en las Giornate degli Autori de Venecia su largometraje, rodado en la capital belga.

La película comienza con dieciséis angustiosos minutos, que son los que pasa la protagonista en un coche que conduce un hombre borracho, al que hace creer que habla por el móvil con su hermana cuando en realidad mantiene una conversación con una operadora de emergencias de la Policía.

El inicio es en realidad el cortometraje, aunque las escenas que se desarrollan en las dependencias policiales las volvió a filmar de nuevo, sólo mantuvo las del vehículo, explica la realizadora a EFE.

Cuando rodó "A Sister" no se había planteado convertirlo en largometraje, pues había escrito una historia basada en un suceso real ocurrido en Estados Unidos con la idea de hacer "un pequeño thriller".

"Una vez estrenado el corto y tras ver varias proyecciones, me dí cuenta de que ese personaje podía dar más. Me preguntaba qué es lo que habría sido de ella. En las conversaciones con el público notaba que los espectadores también querían saber y que tenía que haber una historia que no acababa ahí", relata.

A partir de ahí, indagó obre los hechos que la habían inspirado y supo que cuando se celebró el juicio en Estados Unidos, la víctima no se presentó y el acusado de la violación fue liberado. Comenzó a investigar en Bélgica y a asistir a juicios, a hablar con médicos y policías.

"Enseguida vi que lo que se le pide a la víctima es ser perfecta cuando en la vida real no es así ¿Por qué se le exige revivir todo de nuevo, por qué el sistema judicial no tiene en cuenta lo que quiere la víctima?", se pregunta.

Señala que en Francia y Bélgica "casi siempre", salvo excepciones dependiendo de la gravedad del caso, a los sentenciados a cárcel por violación se les suspende la pena cuando se trata de su primera condena.

"Se tiene en cuenta si el acusado está integrado en la sociedad, si tiene niños, si tiene responsabilidades, para no echar a perder su vida enviándole a prisión. Eso pesa más que el daño que se ha hecho a la víctima. Aunque no forme parte de la ley, se ve que tiene mucha influencia en los veredictos", destaca.

Pero esta directora no detiene su mirada únicamente en la víctima, lo hace también con la policía que responde la llamada en el "call center" y con el violador y sus complejidades.

Dice que el movimiento Me Too "abrió una conversación que era necesaria". "Pero es una conversación que aún no ha terminado porque la violencia contra las mujeres no disminuye", subraya.

A Girard le han preguntado más de una vez si conoce el corto "Madre" de Rodrigo Sorogoyen, cuyo recorrido tiene similitudes con el suyo, tanto en la nominación al Oscar como su conversión en largometraje, además de que recrea una situación límite con una llamada telefónica. Dice que ella no ha visto, pero que a su productor "le encanta" y le ha hablado de él.