The Waterboys se suman a Rod Stewart en el Festival Músicos en la Naturaleza

"The Waterboys", la banda liderada por el escocés Mike Scott que se mueve entre el folk y el rock, actuará el 29 de junio en el Festival Músicos en la Naturaleza de Hoyos del Espino (Ávila) junto al ya confirmado Rod Stewart.

Mike Scott, autor de una de las canciones más universales de la historia de la música, "The whole of the moon", incluida en "This is the sea (1985)", se subirá junto a su banda al escenario de la decimocuarta edición del Festival Músicos en la Naturaleza , para el que ya se han vendido más de 5.000 entradas cuando todavía está por confirmar el tercer artista que cerrará el festival.

"The Waterboys" es un grupo de referencia internacional en el mundo del folk y el rock and roll. La banda nació en 1981 y dos años después publicó su primer disco con influencias de "Simple Minds" y "The Alarm".

El grupo ha publicado discos clásicos del rock como This is the sea (1985), Fisherman's Blues (1988), Room to room (1990) -estos dos últimos, fundamentales en la recuperación para el gusto popular del folk irlandés- y canciones imperecederas como The whole of the moon, un tema tributo al escritor Clive Staples Lewis.

En 2015 publicó el álbum Modern Blues, en el que el ritmo soul sureño se suma a su cóctel de rock clásico. Además, el LP doble Out of all this blue, publicado en septiembre de 2017, recorre todos los ángulos de su música.

Al igual que Rod Stewart, la banda británica repasará los éxitos de toda su carrera para mostrar su evolución a través de los años.

Hasta la fecha, más de 5.000 personas ya han adquirido su entrada. El 51 % de los tickets se han adquirido en Madrid, siendo País Vasco (12 %), Cantabria (7 %), La Rioja y Cataluña, con un 6 % respectivamente, la procedencia mayoritaria de asistentes a fecha de hoy.

Rod Stewart y The Waterboys se unen a la lista de artistas internacionales del festival, por el que han pasado Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores O'Riordan o Maná, y artistas nacionales como Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos y Nacha Pop.