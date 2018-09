The Vaccines anuncia conciertos en A Coruña, Oviedo, Madrid y Barcelona

La banda británica The Vaccines, una de las protagonistas de la última edición del Dcode Festival de la capital española hace un par de semanas, ha anunciado un nueva e inminente visita a España para ofrecer más actuaciones en varias ciudades del país con su disco "Combat Sports" (2018).

Según la nota de prensa de sus promotores, el 30 de noviembre estarán en la sala Inn Club de A Coruña y, ya en diciembre, el día 1 en Espacio Estilo de Oviedo, el 3 en la sala La Riviera de Madrid y el 4 en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Las entradas, que tendrán un precio de 25 euros más gastos de distribución, se podrán adquirir desde este viernes a las 10 horas.

Este grupo formado por Justin Hayward-Young, Freddie Cowan, Árni Árnason, Timothy Lanham y Yoann Intonti se formó hace 8 años en West London (Reino Unido) y de su trabajo han resultado hasta el momento cuatro discos de estudio: "What Did You Expect from the Vaccines? (2011), "Come of Age" (2012), "English Grafiti" (2015) y el citado "Combat Sports".

Su estilo inicial, especialmente marcado por unas guitarras en la estela de The Ramones y pinceladas pop de The Everly Brothers, trascendió gracias a éxitos como "If you wanna", "Teenage icon" o "20/20".