The Sey Sisters: "En España hay mucho racismo y no nos damos cuenta"

Andrea Hernández

"We got your back" es el nuevo disco del grupo The Sey Sisters, formado por tres catalanas afrodescendientes, un álbum que habla de la lucha antirracista, "a la que le queda mucho camino que recorrer" en España y de la importancia "de los cuidados y de estar las unas por las otras", aseguran las hermanas en una entrevista con Efe.

The Sey Sisters es el grupo formado por las hermanas Sey -Kathy, Edna y Yolanda- tres mujeres de origen ghanés que nacieron o llegaron a Cataluña cuando eran bebés y que luchan por encontrar su lugar y su identidad mediante las canciones de este disco.

Un álbum que, cuenta Kathy, se empezó a gestar en 2019, cuando decidieron que querían hacer algo nuevo, pero no fue hasta principios de 2020 cuando se puso en marcha la idea.

A principios de 2020, antes de la pandemia de la covid-19, Kathy, Edna y Yolanda fueron a Ghana, el país de sus padres, y allí fue donde "se empezó a concebir" el disco y donde grabaron "algunas cosas que pasaban allí, por si servían para el disco", explica Kathy.

Aunque era un viaje vacacional, las hermanas se llevaron la grabadora sin saber qué saldría de ahí y, finalmente, consiguieron inmortalizar momentos muy especiales para ellas, como cuando, en el cumpleaños de su madre, sus tías se pusieron a cantar de forma espontánea para ella, un audio que se escucha en la canción del disco "Untie's reunion",

"We got your back" significa "te cubrimos las espaldas", un mensaje con el que las creadoras quieren expresar la importancia de tener una comunidad que te apoye, de "poner los cuidados en el centro" y de que la gente "denuncie los actos racistas que presencia y que haga evidente todo aquello que no se está haciendo bien".

En una lucha tan dura como la antirracista, Yolanda explica que muchas veces se han sentido solas, por lo que valoran enormemente "haber encontrado una comunidad de afrodescendientes, que viven la misma crisis de identidad y luchan por lo mismo" que ellas.

La sororidad que The Sey Sisters defienden se refleja en "The journey", un tema que interpretan en colaboración con la poeta y rapera estadounidense Akua Naru y que demuestra que los sentimientos y la situación social de tres hermanas en Barcelona son los mismos que los de la norteamericana.

El discurso de The Sey Sisters es claramente racial y feminista y afirman que, pese que la tolerancia social es ahora mayor que antes, "todavía hay mucho camino por recorrer".

Kathy asegura que "aunque hay gente que recibe el mensaje de forma positiva y admite el problema, hay otras personas que piensan que no va con ellos".

Albert Bartolomé, que acompaña al piano a The Sey Sisters, señala que mucha gente no es consciente de ello, "pero tenemos actitudes racistas inculcadas y enseñadas desde que somos pequeños" y añade que es importante "dejar hablar a la gente que sufre el racismo".

En ese sentido, Yolanda afirma que ellas llevan al escenario una realidad que "no está visibilizada" y subraya que lo que ellas están explicando sucede a menudo, pero no se habla de ello.

Su intención es usar su altavoz musical para "hacer evidente lo que sucede en nuestra sociedad, pese que haya personas a las que les cueste entenderlo".

Musicalmente, Edna aclara que en el disco "hay muchos estilos mezclados" y que la banda está evolucionando, "apartándose algo del gospel y dirigiéndose hacia el soul y el pop, con sonidos más rítmicos", aunque sin plantearse un género concreto.

The Sey Sisters interpretaron recientemente el disco en directo en Periferia Cimarronas, el primer espacio de Barcelona centrado en la cultura afrodescendiente, pero la presentación oficial de "We got your back" será el 3 de julio en la Sala Barts, en el marco del Festival Grec de Barcelona, dedicado en esta edición a la creación de catalanes afrodescendients.