The Script aplaza su concierto en Madrid al 17 de noviembre

El concierto de la banda irlandesa The Script, previsto para el 18 de marzo en Madrid, ha sido aplazado hasta el próximo 17 de noviembre en la sala La Riviera.

Según la nota de prensa remitida por la promotora, todo el que tuviera una entrada ya adquirida no tendrá que hacer ningún cambio, aunque sí que podrá pedir su reembolso hasta el próximo 25 de marzo, a través de un formulario en la web oficial de Doctor Music y Entradas.com.

En el mismo lugar también se encuentran a la venta las entradas dispuestas para la nueva fecha a un precio de 38 euros (gastos de distribución no incluidos).

La banda de pop-rock, que no tocaba en España desde el año 2018, vuelve en un concierto que estará centrado en sus grandes éxitos con motivo de su gira "Greatest Hits Tour 2022", donde se incluirán también varios temas de su álbum más reciente, "Tales From The Script".