The National anticipa "I Am Easy to Find", el álbum que estrenará en Mad Cool

The National, gran estrella del cartel de la cuarta edición de Mad Cool, ha anticipado con "You Had Your Soul With You" el primer tema de su nuevo álbum de estudio, que llevará por título "I Am Easy To Find" y que se publicará el 17 de mayo.

Así lo ha anunciado el festival madrileño, que incide en su nota de prensa que, por fechas, la banda estadounidense llegará con material nuevo que presentar en directo a su cita del 12 de julio con la capital, la única en España prevista para este año.

"You Had Your Soul With You", el primer sencillo, se encuentra ya disponible en plataformas digitales y cuenta con la voz de Gail Ann Dorsey, antigua colaboradora de David Bowie.

"I Am Easy To Find" es el octavo disco de estudio de The National y cuenta con otras colaboraciones relevantes, como las de Lisa Hanningan y Sharon Van Etten, también confirmada para el 12 de julio en Mad Cool, por lo que no se puede descartar que reediten el dúo en Madrid.

Ganadores del Grammy al mejor álbum alternativo con el previo "Sleep Well Beast" (2017), The National está integrado por Matt Berninger, Aaron y Bryce Dessner y Bryan y Scott Devendorf.

El grupo, que inició su carrera en 1999 y publicó dos años después su debut discográfico, "The National", no visitaba Madrid desde 2014, aunque se han convertido en una referencia habitual de los escenarios españoles, como el Primavera Sound 2018.