"The Hole X", un cóctel de teatro, circo, cabaret y mucho humor

Una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor en un tono divertido, canalla, provocador y muy sensual, así se presenta "The Hole X", espectáculo que se estrena este jueves con Álex O'Dogherty, Miguel Lago, Víctor Palmero y Eva Isanta que se alternarán en el papel del maestro de ceremonias.

En el Espacio Ibercaja Delicias, el mítico "The Hole" celebra su décimo aniversario con un espectáculo totalmente renovado en "The Hole X", un nuevo teatro-cabaret que recuperando gran parte de la identidad.

"The Hole" comenzó su andadura bajo el eslogan: "Hay que estar en el agujero para salir del agujero" con Paco León como primer maestro de ceremonias.

Un espectáculo que Llegó a revolucionar la cartelera nacional e internacional. Desde entonces se ha estrenado una secuela, "The Hole 2", y una precuela, "The Hole Zero" con las que ha atrapado a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional, además de viajar por Alemania, Francia, Italia, México y Argentina.

Álex O'Dogherty, además de ser es el responsable de la adaptación de los textos, es maestro de ceremonia y se alterna en este último papel con Miguel Lago, Víctor Palmero y Eva Isanta, artistas que se incorporan por primera vez a este variado espectáculo.

El elenco lo completan Vinila von Bismark, en el papel de Madame; Arnau Lobo, Carlos Valledor, Omar Atxundia y Edgar López como los mayordomos.

Arantxa Fernández y Coral Quiñones como las Supernenas, mientras que Nacho Sánchez vuelve a ser el Pony Loco y Julio Bellido interpreta el personaje de Almon.

Donet Collazo como Supergold, Oleg Tatarynov con su número de Bath Pole Aereo; y Fima y Eugenio serán el Duo Flash. Una Marylin en Aro Aéreo interpretada por Dylia y Aria Bedmar y Maru Limeres interpretarán a las X Girls.