The Hives se suman a Green Day en el cartel del festival Road to Río Babel de Madrid

La organización del festival Road To Río Babel, que tendrá lugar el 1 de junio en la Caja Mágica de Madrid, ha desvelado este martes la composición íntegra de su cartel, con The Hives como principal nuevo atractivo, además de la ya consabida actuación estelar de Green Day.

Los suecos llegarán a la capital española para presentar su último disco, "The Death of Randy Fitzsimmons", el primero que publican en toda una década, y tocarán además éxitos de su repertorio como "Hate To Say I Told You So" o "Tick Tick Bom".

En una jornada marcada por el sonido punk rock, además de The Hives, también se ha anunciado las actuaciones de los estadounidenses The Interrupters, la mítica banda de los años noventa Lagwagon, los británicos Maid of Ace y, por último, dos bandas emergentes españolas: Emlan y 30s40s50s.

Con todo, los estadounidenses Green Day serán sin duda los grandes protagonistas con un concierto que formará parte de su gira "The Saviors Tour", en la que presentarán su próximo disco, "Saviors", y en la que celebrarán los aniversarios redondos de sus discos "Dookie" (1994) y "American Idiot" (2004).

Road To Río Babel vivirá así su primera edición como preámbulo a su festival hermano, Río Babel, del que de momento no se han ofrecido fechas ni información sobre su cartel, tras las actuaciones en 2023 de Juan Luis Guerra, Morat y Jamiroquai, entre otros.

Según la promotora del festival, actualmente quedan a la venta "las últimas entradas" para la cita.