The Doors, Madonna y Nino Bravo protagonizan un nostálgico "Record Store Day"

El "Record Store Day", la gran cita anual de la música en físico, celebra este sábado su duodécima edición en España con unas 300 publicaciones internacionales y 26 salidas del mercado nacional, así como con eventos en tiendas de todo el país de los que será embajador el músico y DJ Miqui Puig ("Los Sencillos").

La festividad, nacida en 2008 como un homenaje la forma tradicional de adquirir y escuchar música, se celebra tras un 2022 en el que, según datos de Promusicae, el mercado del vinilo en España aumentó sus ingresos en un quince por ciento, superando por vez primera al CD en importancia estratégica por su mayor margen de beneficio.

No en vano es este el formato estrella de la edición, entre cuyos lanzamientos destacan reediciones en vinilo, a menudo recopilatorios de músicos inmortales, en diferentes colores o "picture-vynils" (vinilos con dibujo) con diferente dimensión y gramaje.

Entre las bandas clásicas destacan The Doors, con un pack de sus singles más exitosos con portadas rediseñadas, y un mini-tocadiscos. Otros artistas como John Lennon, con el set "Gimmme Some Truth" de cuatro discos de éxitos remasterizados, Elvis Presley, con cinco nuevos recopilatorios, o David Bowie, con sus primeros singles en el set "Laughing with Liza", estarán presentes.

Madonna celebrará el 20 aniversario de su álbum "American life" con una edición remezclada del mismo, y verán la luz discos en directo como el de Billy Joel en el Grat American Music Hall (en edición doble y vinilo gris), The Black Keys en Beachland Tavern (en color naranja).

El jazz destacará en esta edición con artistas como Chet Baker, que jugará por partida doble con la edición del disco internacional en mono "Chet" y el doble LP "Blue Room" en España; el trompetista Dizzy Gillespie en Las Vegas en 1963, o el painista Bill Evans en la edición española de un recopilatorio de éxitos grabados en Dinamarca (1965-1969).

Asimismo, entre las publicaciones nacionales abundará la memorabilia ochentera, presente en la reedición de los primeros trbajos de Los Ronaldos y Los Flechazos, el "Cerveza, chicas y... rockabilly!" de Los Rebeldes o la edición especial del formato 40 aniversario de "Rock & Rios", del artista granadino Miguel Ríos.

Entre las reediciones, también destacará la del LP "Te quiero, te quiero", de Nino Bravo, que conmemorará el 50 aniversario de su fallecimiento, Aitana con la banda sonora en vinilo naranja de la serie de Disney+ "La última", Mala Rodríguez con los discos "Dirty Bailarina" (2010) y "Bruja" (2013), o el EP de 2015 "Canciones populistas", de Nacho Vegas.

Marta Sánchez volverá a recopilar sus grandes éxitos del disco de 2004 "Lo mejor", esta vez en una edición especial en vinilo dorado, y Mikel Erentxun hará lo propio con su álbum de 2012 "Eléctrica PKWAY", relanzado para la ocasión.

Entre las novedades sobresale el EP "En lugares abandonados" de los artistas Beta Máximo y Ariadna Punsetes, vocalista de la formación que le da el apellido artístico.

La presentación de este último trabajo con un concierto en la tienda granadina "Discos Bora Bora" se enmarcará como evento de celebración del "RSD", a los que se unirán otros como el recital de Silvia Pérez Cruz en la barcelonesa "Disco100" o el doblete de The Deathlines, primero en acústico y luego en eléctrico, en "Revolver Records" (Barcelona) y en "HDS Collectors / Egara Rocks" (Tarrasa).

Además de recitales, la jornada se amenizará con las pinchadas de El Elemento DJS en "La Integral" (Madrid), el locutor de Radio3 Ángel Carmona ("Discos Bora Bora") o sesiones conjuntas como la de Estrella Electrónica, Txuck Turner y Big Sound Boy en la bilbaína "Power Records".