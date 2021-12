"The Christmas Soul", el espectáculo de Belter Souls para esta Navidad

Hace unos años, la compañía Belter Souls presentaba en la Gran Vía su aclamado espectáculo "Joyful!" Los próximos 27 y 28 de diciembre vuelven a Madrid para presentar "The Christmas Soul". Belter Souls transportará a los espectadores a los mejores momentos vividos a lo largo de todas las navidades de su vida a través de un recorrido musical tintado por el color del soul y las características armonías vocales de la compañía.

"The Christmas Soul" contará con una emotiva dramaturgia a modo de cuento de navidad y de una cuidada puesta en escena, ambas al servicio de la calidad y potencia de un elenco reconocido por contar con algunas de las mejores voces de nuestro país.

Los 15 artistas en escena presentarán un repertorio que incluye una cuidada selección de archiconocidos villancicos tradicionales re versionados bajo el filtro góspel de la compañía, presentando originales versiones de Noche de Paz, Oh Come All Ye Faitfhull (Adeste Fideles) o del famoso Little Drummer Boy (Tamborilero).

Estos villancicos se entrelazan a lo largo del espectáculo con algunos de los grandes himnos de la historia del soul, del gospel y el pop que más suenan cada Navidad como Hallelujah de Leonard Cohen o War is Over (Merry Xmas) de John Lennon o Ain't no Mountain High Enough.

El espectáculo, que cuenta con Dirección Musical y General del maestro Pablo de Torres, incluye también grandes números de películas y musicales como The Greatest Showman o Sister Act.

"The Christmas Soul2 podrá verse en Madrid los días 27 y 28 de diciembre en el Teatro Pavón y las entradas pueden adquirirse en www.beltersouls.com y www.pavonteatro.com