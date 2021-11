TerrorMolins cierra su 40 edición con récord de público presencial y virtual

El festival de cine de terror de Molins de Rei (Barcelona) TerrorMolins ha cerrado su cuadragésima edición batiendo todos sus registros de público, tanto en el formato presencial como en el virtual, con un total de 41.000 espectadores.

El TerrorMolins 2021 en formato presencial ha reunido a 6.271 personas, un 11 % más que en 2019, cuando se alcanzó el máximo de público, mientras que la edición virtual, contando los espectadores de Filmin y los de las actividades que han tenido lugar a través de Terrormolins TV, ha llegado a los 34.732 participantes.

"En definitiva, el festival supera los 41.000 espectadores y certifica así una importante subida de público y alcance en todas sus vertientes después de un año, 2020, que a pesar de funcionar bien en línea había tenido que sacrificar todo el aparato presencial, núcleo del certamen", ha indicado este miércoles la organización en un comunicado.

Los principales premios de la 40 edición del TerrorMolins han sido para "In the Earth", de Ben Wheatley, como Mejor película del concurso oficial de largometrajes; "The Medium", de Banjong Pisanthanakun, como Mejor película según el público, o "Death of a Vlogger", de Graham Hughes, como mejor film de la sección competitiva en línea.