Terremoto en el mundo del cómic por el premio al editor Antonio Martín

La petición de un centenar de autores y autoras de que se retire el Gran Premio de Comic Barcelona 2021 al veterano editor Antonio Martín ha pillado por sorpresa al jurado de estos galardones, que se otorgaron el pasado viernes, y que ha provocado un pequeño sismo entre los profesionales del sector.

Los firmantes de esta petición ven "inaceptable" que el galardón recaiga en el editor y divulgador sevillano (1939) no sólo porque este no sea un creador de historietas, sino por haber denunciado en el año 2000 al dibujante David Ramírez por una caricatura.

Recuerdan que el Gran Premio, que reconoce toda una trayectoria, ha sido siempre para dibujantes y guionistas de este medio, y que muchas nombres veteranos todavía no lo han podido recibir.

Otro de los motivos claros del rechazo al galardón a Antonio Martín es la denuncia que este interpuso en 2000, cuando era editor de Planeta DeAgostini, contra el dibujante David Ramírez (Tortosa, 1974) por una página publicada en la revista Dolmen.

En el dibujo, Ramírez representaba a Antonio Martín como Darth Vader y al dibujante Cels Piñol, con el que el editor había tenido algunos roces, como Luke Skaywalker, en una sección de toques satíricos en torno al mundo editorial del cómic.

Ramírez fue condenado a una multa de 4.000 euros, cantidad que pudo pagar gracias al apoyo que recibió de otros dibujantes que publicaron un cómic colectivo para recoger fondos.

Aquella demanda, ha recordado hoy alguno de los dibujantes participantes en el cómic solidario, hizo que gran parte de la profesión se posicionara en defensa de Ramírez, al que vieron como víctima de un hombre poderoso al frente de la industria, "que no supo entender un chiste".

"Al margen de mis problemas con este señor, Antonio Martín no es autor, como bien dicen las bases de los premios. Me sorprendí cuando oí su nombre. Como divulgador puede ser bueno, pero dárselo a él es una injusticia para el autor o la autora mayor que no lo recibirá, y a los que le vendría muy bien el reconocimiento y el dinero del premio, en un sector en el que no abundan, precisamente", ha defendido el propio David Ramírez a Efe.

En este sentido, uno de los firmantes del comunicado, el dibujante Albert Monteys (premio a la Mejor Obra española de Comic Barcelona en 2019 por "Universo"), ha señalado que más allá de esa demanda, "que sin duda muchos recuerdan todavía", lo que más les ha molestado es que se hayan saltado el espíritu de los premios.

"No queremos hacer de menos la labor de Martín como historiador, pero es como si le dieran el Óscar de mejor película a un crítico de cine", ha comentado a EFE el dibujante, que ve en esta decisión un paso más en la invisibilización de los autores.

"Solo pedimos que se cumplan las reglas, y somos especialmente sensibles porque nos duele que el salón haga como cosas como esta por lo que representa para los profesionales", ha indicado el dibujante, autor de la reciente "Matadero 5", junto a Ryan North.

Alguno de los integrantes del jurado, que eligieron al editor como Gran Premio del Salón, y que han preferido esperar a dar una respuesta conjunta a la polémica, han reconocido a EFE, no obstante, su sorpresa por el veto a Martín planteado por este centenar de firmas.

El jurado de este año estaba formado por el guionista Antonio Altarriba (último gran premio de Comic Barcelona); los historietistas Ana Galvañ, Ulises Ponce y Marika Vila; la crítica Cristina Hombrados, el divulgador Àlvaro Pons; el librero Albert Mestres (Continuará) y Antoni Guiral, historiador y comisario de exposiciones de FICOMIC.

Tras hacerse públicos los premios, el mismo Martín, afirmaba el viernes pasado, por conexión telemática, sentirse abrumado por un reconocimiento a su labor como historiador y "activista" del cómic, además de por su larguísima trayectoria como editor, en especial como director de la línea de cómics de Planeta desde principios de los años ochenta.

"Estoy asombrado y un poco desbordado, porque he mirado los premiados otros años y abruma estar al lado de esos nombres y autores tan importantes; una verdadera sorpresa de la que me siento obviamente halagado, tras muchos años trabajando", afirmaba, sin prever la tormenta que el galardón iba a generar poco después.

Los firmantes del comunicado advierten a FICOMIC, entidad organizadora de Comic Barcelona, y convocante de los premios, que si no actúa en consecuencia dejarán de colaborar con este evento, principal cita del sector.

"Nos veríamos obligados a retirar nuestro nombre de futuras nominaciones a unos premios que quedan desprestigiados y a evitar futuras colaboraciones con un Salón que no nos tiene en cuenta", añadía en su misiva.

Entre los firmantes de la misma figuran el exdirector de "El Jueves" Manel Fontdevila; el fundador de "Mongolia", Darío Adanti; Alfonso Zapico, Premio Nacional de Cómic 2012; Miguel Gallardo, Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona en 2014; Laura Pérez Vernetti, Gran Premio del Salón en 2018 o Aroha Travé, autora revelación de este mismo año. EFE