Terbutalina invita a bailar con música tradicional con "retranca" gallega

Sergio Jiménez Foronda

La banda gallega Terbutalina ofrece este lunes en Logroño un concierto en el que invita a bailar con canciones de sabor "a mar y marisco" y procedencia tradicional tocadas con guitarras eléctricas, en las que "se nota la retranca gallega".

Así lo ha afirmado a Efe el cantante de este grupo musical, Miguel Cernadas, quien comparte escenario con Mutagénicos en el escenario de Bodegas Franco Españolas en la última jornada del Festival Actual 2020, que comenzó el 2 de enero en la capital riojana.

Cernadas (Santiago de Compostela, 1989) ha explicado que Terbutalina presenta las canciones de su último disco, titulado "Espabila gallego" y publicado en octubre de 2019, que se prestan al baile con ritmos variados, que van desde la música latina hasta el "rock and roll clásico".

Además, ha proseguido, "Espabila gallego" está impregnado de "la retranca gallega", "ese humor típico" de Galicia que se puede apreciar no solo en sus letras, también "en el discurso" de este grupo durante todo el concierto.

Ha especificado que, en directo, esta banda trata de ser "fiel" al sonido del disco, aunque suena más "salvaje" en el escenario, y ha destacado entre sus influencias a grupos internacionales como The Clash y otros nacionales como Siniestro Total y Golpes Bajos, ya que se sienten, "un poco herederos" de "la onda de los años 80".

"Lo que nos importa es que si la gente compra el disco, no le parezca caro una vez le dé a reproducir, y en el directo, igual, que la entrada que pague no le parezca cara y se lleve una buena sensación del sonido, que no se arrepienta", ha remarcado.

"Cuando consigues conectar con el público es lo más bonito, que se haga un buen caldo de cultivo y nos llevemos, tanto los músicos como la gente, una buena sensación", ha especificado.

Respecto al uso de la lengua gallega en sus canciones, ha precisado que "puede ser que cueste más pillar ese humor si no la hablas, pero tampoco son letras que haga falta entenderlas mucho para captar la esencia", por lo que "si a uno le gusta y se interesa, es fácil coger la esencia del grupo".

Ha destacado que el proceso creativo de Terbutalina consiste en "pequeñas ideas que brotan" en momentos anecdóticos y espontáneos que pueden ser desde mientras beben un café hasta cuando toman un cubalibre a las ocho de la mañana, y luego, en grupo en el estudio, les "dan forma" entre todos.

El recién iniciado 2020 plantea a esta banda gallega distintas actuaciones en festivales de Galicia y del resto de España para continuar con la presentación de su último disco y "ganar un poco más de público", con el objetivo de "intentar volver al Festival Actual como cabeza de cartel", ha asegurado.