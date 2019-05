Teatros del Canal representará desde este miércoles cuatro montajes diferentes del dramaturgo Roger Bernat

Los Teatros del Canal dedicarán desde, el miércoles al domingo, un ciclo al dramaturgo Roger Bernat, representante del teatro inmersivo, con la exhibición de cuatro de sus montajes, como el de 'En Please, continue' (Hamlet) en el que el público juega un papel fundamental como jurado popular.

Según ha informado el Teatro en un comunicado, el ciclo incluye la exhibición de 'Please, Continue (Hamlet)', 'Numax - Fagor - plus', 'No se registran conversaciones de interés' y 'La consagración de la primavera'.

The Friendly Face of Fascism (La cara amable del fascismo) es el nombre de la compañía teatral formada por Roger Bernat, Roberto Fratini, Txalo Toloza, Cristóbal Saavedra, Ana Rovira, Marie-Klara González y Helena Febrés.

El nombre de la compañía fue acuñado en 2008 por Pedro Soler y Roger Bernat. En la primera obra un joven es acusado de matar a su tío después de que este matara a su padre. La actos corresponden a la tragedia shakesperiana, pero también podrían ser "los de un drama cotidiano".

'Please, continue' (Hamlet), dirigido y diseñado por Roger Bernat y Yan Duyvendak, propone "un juicio penal con abogados, jueces o fiscales reales de cada ciudad en la que se celebra, donde el único actor es el acusado". El desenlace de la obra y el veredicto recaerán en el jurado que representa el público.

Así, no es solo una obra de teatro sino que es una performance que "estimula y provoca el sentido cívico" del espectador con relación a su idea de justicia".

También, como admiten los diseñadores de este dispositivo, 'Please, Continue' (Hamlet) nace para "cuestionar el rol de los jurados públicos en los tribunales de muchos países", lo que equivale a preguntarse por "la objetividad tanto como por la sensibilidad" y significa "poner el foco sobre el papel del ciudadano en un sistema que le somete pero le arrebata muchas veces la voz y el voto".