Teatros del Canal presentan por primera vez en España la danza 'pantsula' urbana de Johannesburgo

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan por primera vez en España la obra 'Via Kanana', de danza 'pantsula' urbana de Johannesburgo los días 10 y 11 de mayo.

Según ha informado este miércoles la organización en un comunicado, representarán la corrupción en Sudáfrica a través de esta danza urbana, que tiene influencias diversas de la danza tribal, el cabaret de los años 20, y el gumboot, así como de las películas de Kung-fu y el cine de Hollywood de los años 50.

La obra está coreografiada por Gregory Maqoma y representada por la compañía Via Katlehong, que representarán un montaje de danza 'pantsula' en la Sala Roja de los teatros.

Así, Maqoma analiza en Via Kanana la corrupción en Sudáfrica y las consecuencias del apartheid en el sistema político. Así, reflejan como tras acabar con este sistema, se pensaba que la democracia acabaría con la pobreza, la opresión y la corrupción. Sin embargo, tal y como recuerdan los rótulos y el audio al principio de Via Kanana, el sistema sigue inmerso en una "profunda crisis moral y económica".

Así, este tipo de danza nació en los años sesenta como un movimiento de resistencia a la violencia y opresión del apartheid sobre los ciudadanos negros. A través de gestos cotidianos y urbanos se fue configurando todo un sistema coreográfico que defiende "lo comunitario, la libertad y la reivindicación política".

De esta forma, Maqoma inició su formación en 1990 en 'Moving Into Dance', fundó el Teatro de Danza Vuyani y ha colaborado con numerosos artistas como Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui o James Ngcobo. Uno de sus proyectos más conocidos es la trilogía Beautiful (2005), Beautiful Us (2006) y Beautiful Me (2008).

Por su parte, la compañía Via Katlehong se formó en 1992, y está compuesta originalmente por jóvenes del municipio de Katlehong en East Rand, una zona conflictiva durante el levantamiento de 1980 en Sudáfrica. Además, está dirigida por Steven Faleni y Bduru Mohlabane y está formada por un equipo de dieciocho bailarines profesionales.

"La gente joven se cuestiona el futuro, que está en manos de políticos corruptos. No solo sucede en Sudáfrica, sino también en Argelia y en muchos países occidentales", ha apuntado Maqoma. Así, En escena se recurre a referencias sonoras y visuales que enmarcan la fuerza política y estética del proyecto.

Por último, mezclan el kwaito, un tipo de música house que surgió en Sudáfrica en los años noventa, con algunos rasgos de baile jive o incluso de Michael Jackson. También, se ven proyectadas las fotografías de David Goldblatt sobre el apartheid, a modo de denuncia sobre todo lo que aún no ha cambiado en Sudáfrica.